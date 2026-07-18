Populația Uniunii Europene e în creștere de cinci ani. Care sunt țările cu cel mai accelerat ritm și care sunt cele în declin

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Cele mai mici țări ale Uniunii Europene au unele dintre cele mai mari ritmuri de creștere a populației, dar cele mari reprezintă încă peste două treimi din populația totală a blocului, informează Euronews. În general, numărul europenilor este în creștere. Conform datelor obținute până în ianuarie 2025, populația UE a crescut cu aproximativ 706.000 de locuitori de anul trecut, ajungând la un total de 452 de milioane. Datele au fost obținute de Eurostat.

A fost al cincilea an consecutiv de creștere de populație în Uniunea Europeană, după un an de scădere în 2021, în timpul pandemiei de coronavirus.

Astfel, populația blocului este cu opt milioane mai mare decât în 2016. Numărul devine și mai mare atunci când îl comparăm cu tendințele generale din ultimele două decenii.

Dacă urmărim populația europeană pe parcursul unei perioade mai lungi, populația statele UE de astăzi a crescut de la 354,5 milioane în 1960, până la 452 de milioane la începutul lui 2026.

Eurostat a precizat că, din 2012, scăderea naturală a populației UE, provocată de faptul că numărul deceselor îl depășește pe cel al nașterilor, a fost compensată de migrație.

Cele mai mici țări cresc cel mai repede

Populația statelor membre varia de la 83,5 milioane de locuitori în Germania la aproximativ 600.000 în Malta.

Grafic: Euronews

Cele mai populate cinci țări însumau două treimi din populația blocului european: Germania, cu 18,5%, Franța, cu 15,3%, Italia, cu 13%, Spania, cu 11%, și Polonia, cu 8%.

La începutul anului, Germania avea 83,5 milioane de locuitori, fiind urmată de Franța, cu 69,1 milioane, Italia, cu 58,9 milioane, Spania, cu 49,6 milioane, și Polonia, cu 36,3 milioane.

Cele mai mici populații se înregistrau în Malta, cu 588.000 de locuitori, Luxemburg, cu 691.000, și Cipru, cu 997.000.

Aceste state mici au înregistrat, însă, cele mai ridicate ritmuri de creștere a populației în ultimul an: 24 de locuitori la mia de locuitori în Malta, 14 în Cipru și 13 în Luxemburg. Ele s-au numărat printre cele 16 state ale UE în care populația a crescut.

La polul opus, Letonia, cu o scădere de opt locuitori la mie, Estonia, cu șapte, și Ungaria, cu cinci, au înregistrat cele mai accentuate ritmuri de reducere a populației.

Deși populația UE a crescut în ultimul an, estimări anterioare ale Eurostat arată că aceasta se va reduce până în 2100.

Eurostat estimează că populația UE va scădea până la sfârșitul secolului cu 11,7%, echivalentul a 53 de milioane de persoane, principala cauză fiind reducerea natalității.

Unele țări au luat deja măsuri pentru a încerca să inverseze această tendință. Președintele francez Emmanuel Macron a cerut o „reînarmare demografică”, după ce, în 2025, Franța a înregistrat pentru prima dată de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial mai multe decese decât nașteri.

Guvernul a introdus ulterior un concediu parental suplimentar pentru a încerca să stimuleze natalitatea, permițându-le părinților să își împartă încă una sau două luni de concediu, pe lângă perioadele la care aveau deja dreptul.

Experții avertizează că, dacă tendința nu va fi inversată, Europa va ajunge în cele din urmă să aibă mai puțini angajați și mai mulți pensionari, ceea ce va pune o presiune puternică asupra sistemelor de pensii și de sănătate.