David Popovici s-a calificat în finala de la 200 m liber la Europene cu cel mai bun timp

<1 minut de citit Publicat la 21:38 13 Aug 2026 Modificat la 21:42 13 Aug 2026

David Popovici, calificat în finala de la 200 m liber la Europene cu cel mai bun timp. Sursa foto: Agerpres

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a calificat în finala probei de 200 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100, potrivit Agerpres.

Germanul Lukas Martens a fost înregistrat cu al doilea timp, 1 min 44 sec 79/100, iar al treilea timp a aparţinut britanicului James Guy, 1 min 45 sec 14/100.

în vârstă de 21 de ani, David Popovici, medaliat cu aur la 100 m liber la Europenele de la Paris, avusese în seriile de joi dimineaţa doar al patrulea timp, 1 min 46 sec 06/100.

Finala Campionatului European de la Paris va avea loc vineri, de la 19:36, ora României.