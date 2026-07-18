La ce oră se joacă Franţa - Anglia, finala mică de la Cupă Mondială 2026. Cine transmite la TV meciul de "adio" al lui Didier Deschamps

Franţa - Anglia, finala mică de la Cupă Mondială 2026, meciul de "adio" al lui Didier Deschamps. Sursa foto: Hepta

Franţa - Anglia este finala mică de la Cupa Mondială 2026, un meci în care francezul Kylian Mbappe şi englezul Jude Bellingham vor încerca să uite, pe durata partidei, că au ratat prezenţa în finala mare a turneului de pe tărâm american. Franţa - Anglia se joacă în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY. Va fi ultimul meci al lui Didier Deschamps pe banca Franței. Partida de pe Hard Rock Stadium din Miami va fi arbitrată de venezueleanul Jesus Valenzuela.

Spania şi Argentina se vor întâlni în finala mare, duminică, 19 iulie 2026, pe arena MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City, de la ora 22.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY.

Franța era favorită la câștigarea Cupei Mondiale 2026, iar Anglia a fost aproape de a pune capăt unei așteptări de zeci de ani pentru primul său titlu mondial după cel din 1966, dar ambele echipe au fost eliminate în semifinale. Franţa a pierdut, 0-2, cu Spania, iar Anglia a fost învinsă de Argentina, 1-2.

„Nimeni dintre noi nu și-a dorit să joace acest meci pentru locul al treilea”, a declarat vineri fundașul francez Ibrahima Konate. „Dar nu avem de ales, trebuie să jucăm. Franța și Anglia au o istorie comună importantă. Și da, așteptăm cu interes meciul, să vedem ce se va întâmpla”.

Deși partida nu va aduce mare lucru în afară de satisfacții morale, ea i-ar putea oferi lui Thomas Tuchel ocazia de a-și reabilita imaginea, după ce selecționerul Angliei a fost aspru criticat pentru alegerile sale tactice din semifinala pierdută de „Three Lions” în fața Argentinei.

"Toate cele patru echipe din semifinale și-ar fi dorit să fie la New York pentru finală. Totuși, este un meci oficial de Cupă Mondială. Reprezintă o șansă pentru Anglia de a obține cel mai bun rezultat din ultimii 60 de ani. Mentalitatea nu este ceva ce poți activa sau dezactiva după bunul plac. Este momentul să demonstrăm că suntem cu adevărat făcuți din materialul pe care l-am etalat pe parcursul întregului turneu", a afirmat Thomas Tuchel, preluat de AP.

Starul francez Kylian Mbappé are, de asemenea, în continuare șansa de a câștiga Gheata de Aur, trofeu acordat celui mai bun marcator al turneului.

Mbappé are 8 goluri, fiind la egalitate cu argentinianul Lionel Messi în fruntea clasamentului golgheterilor turneului. Messi are un avantaj în caz de egalitate, având 4 pase decisive față de cele trei ale lui Mbappe. Englezii Harry Kane și Jude Bellingham sunt și ei în cursă, cu câte 6 goluri fiecare.

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a declarat că Mbappe este disponibil pentru meciul de sâmbătă, dar a adăugat că va aduce modificări în formula de start obișnuită. Tuchel a precizat că vor exista schimbări și în echipa Angliei.

„Avem de disputat finala mică și există o datorie”, a spus Deschamps. „Avem obligații. Eu am obligații, staff-ul meu are obligații, la fel și jucătorii. Avem responsabilitatea de a purta acest tricou pentru toți francezii care ne susțin.”

Franţa - Anglia, meciul de "Adio" pentru Deschamps

De asemenea, va fi ultimul meci al lui idier Deschamps în calitate de selecționer al Franței, după 14 ani la cârma echipei. În locul lui este aşteptat Zinedine Zidane.

Fundaşul Konate a declarat că jucătorii francezi vor să-i „răsplătească” pe antrenorul lor cu o ultimă victorie:

„A purtat pe umeri mulți jucători francezi”, a spus Konate. „Am avut momente dezamăgitoare, dar el a adus multă bucurie”.

Franța a câștigat Cupa Mondială sub comanda lui Deschamps în 2018, a pierdut o finală dureroasă în fața Argentinei la loviturile de departajare în 2022 și a eșuat din punct de vedere tactic marți, când forța ofensivă reprezentată de Mbappé, Ousmane Dembélé și Michael Olise a fost neutralizată de defensiva solidă a Spaniei.

Deschamps a cucerit un trofeu major, ce-i drept, cel mai important dintre toate – după ce pierduse finala Campionatului European pe teren propriu, în 2016.

„Știu că va fi ultimul meci și știu, de asemenea, că echipa națională a Franței va lăsa un gol în urmă”, a spus Deschamps. „Am avut privilegiul, timp de 15 ani, să fiu aici purtând acest tricou, să trăiesc momente magnifice, dar și momente mai dificile. Echipa națională a Franței este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată în cariera mea profesională.”

Pentru Anglia, care a ajuns în fazele superioare ale Cupei Mondiale pentru prima dată din 2018 încoace, mai este de lucru pentru a recupera decalajul față de Franța, Argentina și Spania.

„Cred că, dintre cele patru echipe (din semifinale), celelalte trei aproape că se așteaptau să devină campioane mondiale”, a spus Tuchel. „Noi speram. Visam. Am luptat și am crezut. Dar, cu toate acestea, trebuie să reducem acea diferență. Și suntem pregătiți să facem asta începând de mâine.”

Antrenorul german, care a câștigat trofee majore cu Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea și Bayern München, a declarat că echipa sa a fost prea pasivă în fața Argentinei, deținătoarea titlului.

Conducând cu 1-0 în minutul 85 și adoptând o strategie defensivă, Anglia a primit goluri de la Enzo Fernández și de la jucătorul intrat de pe bancă, Lautaro Martínez, pe fondul unor tactici și schimbări decise de Tuchel care au fost aspru criticate.

El a afirmat că a avut încredere în instinctele sale în timpul meciului și că nu regretă deciziile luate. „Dacă e mai simplu ca cineva să-și asume vina”, a adăugat Tuchel, „mi-o asum eu.”