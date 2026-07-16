Finala Cupei Mondiale 2026 este Spania - Argentina. Totul despre meciul anului

Lionel Messi și Lamine Yamal se întâlnesc în finala Cupei Mondiale 2026 FOTO: Profimedia Images

Marţi şi miercuri, s-au stabilit finalistele Cupei Mondiale 2026. Spania şi Argentina se vor întâlni în ultimul act duminică, 19 iulie 2026, pe arena MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City, de la ora 22.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY. În semifinale, Spania a învins Franţa cu 2-0, iar Argentina a trecut de Anglia cu 2-1. Va fi a doua finală de Cupă Mondială pentru iberici, în timp ce sud-americanii vor bifa a şaptea prezenţă din istorie, în ultimul act. Spania a câştigat trofeul în 2010, iar Argentina a fost "regina lumii" în trei rânduri.

Aşadar, Argentina, după victoria cu Anglia, s-a alăturat Spaniei în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Argentina este neînvinsă în ultimele sale 13 meciuri la Cupa Mondială (11 victorii, două egaluri). Anglia avea un singur eșec în ultimele sale 11 partide la Cupa Mondială (8 victorii și două egaluri).

Argentina a devenit a șasea echipă care joacă finala ediției următoare după ce a câștigat trofeul. Celelalte au fost Italia (1934 și 1938), Brazil (1958 și 1962), Argentina (1986 și 1990), Brazilia (1994 și 1998) și Franța (2018 și 2022).

Lamine Yamal, vedeta naţionalei Spaniei. FOTO: Profimedia Images

Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale 2026

Argentina, deținătoarea trofeului, va înfrunta în finala programată duminică la East Rutherford (New Jersey), selecționata Spaniei, campioana europeană en titre, care a eliminat la rândul ei Franța (2-0), marți, în prima semifinală.

Lionel Messi a afirmat că 'este o nebunie să joci două finale consecutive ale Cupei Mondiale' de fotbal, după ce naționala 'albiceleste' a învins cu scorul de 2-1 asupra Angliei, în cea de-a doua semifinală a ediției 2026, miercuri, la Atlanta.

"Am trăit niște sentimente foarte speciale, cred că grupul le-a simțit și știam că nu era doar o altă victorie, era una importantă, una pe care poporul argentinian și-o dorea, de asemenea și noi', a subliniat Messi, referindu-se la rivalitatea istorică cu Anglia, notează Agerpres.

"Astăzi am mers din nou și am obținut victoria, când lucrurile au devenit dificile, nu am încetat niciodată să credem', a spus căpitanul argentinian, adăugând: 'I-am împins în terenul lor și, sincer, este o bucurie imensă'.

Lionel Messi va juca în a treia sa finală de Cupă Mondială. FOTO: Profimedia Images

"Am readus Argentina printre primele două națiuni din fotbalul mondial', a continuat Messi, golgheterul Cupei Mondiale 2026, cu 8 reușite, la egalitate cu francezul Kylian Mbappe (sud-americanul are avantaj la pasele decisive, 4-3, n.r.).

El le-a cerut fanilor argentinieni 'să se bucure și să trăiască acest moment așa cum o fac acum'. În ceea ce privește echipa Argentinei, el a subliniat că 'acest grup, atunci când se unește și este unit, oferă întotdeauna ceva în plus'.

"Ca întotdeauna, acum va fi voia lui Dumnezeu", a concluzionat Messi înaintea finalei împotriva Spaniei, duminică, la East Rutherford, lângă New York.

Spania va juca în a doua finală de Cupă Mondială din istorie

Strigăte de bucurie și claxoane au răsunat, marți noapte, pe străzile Madridului, în timp ce spaniolii sărbătoreau victoria echipei lor împotriva Franței (2-0), la Dallas, un succes care îi aduce la un pas de cucerirea celui de-al doilea titlu mondial la fotbal, relatează AFP.

"Sunt atât de fericit și atât de mândru de echipă', a declarat un tânăr de 19 ani, în timp ce mii de suporteri ieșeau din zona oficială a fanilor din centrul Madridului.

Campioana europeană Spania a făcut un joc perfect și nu a lăsat nicio șansă Franței. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) și Pedro Porro (58) au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială, după titlul obținut în 2010 în Africa de Sud, în urma victoriei cu Olanda, 1-0.

sursă foto: Getty Images

Argentina va disputa a şaptea finală de Cupă Mondială din istorie

După victoria cu Anglia, Argentina s-a calificat în a şaptea finală de Cupă Mondială din istoria acestei ţări. Până acum, argentinienii au câştigat de trei ori marele trofeu: în 1978, 1986 și 2022.

Finalele pe care Argentina le-a pierdut s-au jucat în 1930, 1990 și 2014.

Finala CM 2026 are loc pe stadionul MetLife

Argentinianul Enzo Fernandez, autorul golului egalizator al selecționatei țării sale în meciul cu Anglia (scor 2-1), a declarat că este "recunoscător" că poate juca într-o altă finală de Cupă Mondială de fotbal alături de Lionel Messi, idolul său.

La vârsta de 15 ani, Fernandez a publicat o scrisoare pe rețelele de socializare în care i-a cerut lui Messi să nu părăsească echipa națională, după ce superstarul echipei 'albiceleste' anunțase în zona mixtă a stadionului MetLife din East Rutherford că vrea să pună capăt carierei sale internaționale, fiind dezamăgit după ce pierduse a treia sa finală consecutivă: Cupa Mondială 2014, Copa America 2015 din Chile și Copa America Centenario 2016, desfășurată în Statele Unite.

'Am scris scrisoarea când eram mic. Visam la aceste momente, mă întrebam dacă aș putea juca alături de el, iar astăzi Dumnezeu mi-a dăruit acest moment să pot juca alături el, să joc o altă finală împreună, iar pentru mine este o mare onoare, pentru că el a fost idolul meu încă din copilărie', a Fernandez.

Fanii englezi, revoltaţi că Chelsea a postat o poză cu bucuria lui Enzo Fernandez de la golul marcat Angliei. Sursa foto: Hepta

'Întotdeauna am încercat să-l imit, dincolo de ceea ce face pe teren, ceea ce este incredibil, dar și cum este ca persoană, cum se comportă zi de zi, cum gestionează tot ce a realizat și cum continuă să se depășească în ciuda vârstei sale. Pentru că a realizat totul în fotbal și vezi cum se antrenează și cum se pregătește, iar acesta, pentru mine, este un exemplu excelent de urmat', a adăugat mijlocașul în zona mixtă a stadionului din Atlanta.

Enzo Fernandez (25 ani) a devenit campion mondial în 2022, alături de Messi, iar miercuri a ajutat Argentina să se califice în a doua sa finală consecutivă, marcând golul egalizator în partida cu Anglia, cu un șut spectaculos din afara careului, după o pasă a căpitanului argentinian.

Campionii mondiali au obținut victoria în timpul adițional, grație unei reușitei atacantului Lautaro Martinez, tot după un assist al lui Messi (90+2).

Argentina va înfrunta în finala Cupei Mondiale 2026 selecționata Spaniei, campioana europeană en titre, duminică la East Rutherford.

Atletico Madrid are cei mai mulți jucători în finala CM 2026

Atletico Madrid, cu nouă jucători, va fi clubul care va contribui cel mai mult la finala Cupei Mondiale de fotbal dintre Argentina și Spania, care va avea loc duminică pe stadionul MetLife din New Jersey, cu unul mai mult decât FC Barcelona (8)-

Echipa antrenată de argentinianul Diego Pablo Simeone va fi reprezentată de cinci jucători în lotul Albiceleste, deși avea șase la începutul turneului (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Gonzalez și Julian Alvarez). Împrumutul lui Nico Gonzalez a expirat însă pe 30 iunie, iar acesta s-a întors la Juventus.

În același timp, ''La Roja'' are patru jucători de la Atletico: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena și Alejandro Grimaldo, care a fost transferat în timpul Cupei Mondiale.

FC Barcelona, în schimb, are opt jucători în finală, toți în echipa Spaniei: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria ''Gavi'', Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri Gonzalez și Ferran Torres.

Clubul ''rojiblanco'' este la egalitate cu Juventus, care a furnizat nouă jucători în lotul Italiei, care a înfruntat Cehoslovacia în finala CM 1934, dar și cu Penarol Montevideo, care a dat nouă jucători în finala CM 1950, în care Uruguay a învins Brazilia cu 2-1 pe Maracana.