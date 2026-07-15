Reacţia lui Emmanuel Macron după ce Franţa a pierdut, 0-2, cu Spania în semifinalele CM 2026: "Înfrângerea e greu de acceptat"

Reacţia lui Emmanuel Macron după ce Franţa a pierdut, 0-2, cu Spania, la CM 2026. FOTO: Hepta

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a felicitat Spania, pe X, pentru calificarea în finala Cupei Mondiale 2026, dar a evidenţiat şi potențialul naţionalei conduse de Didier Deschamps.

În ciuda înfrângerii categorice, 0-2, suferite în fața Spaniei în prima semifinală a Cupei Mondiale 2026, președintele francez Emmanuel Macron a lăudat echipa națională de fotbal a Franței pentru devotamentul față de culorile țării, afirmând că lotul rămâne „tânăr și plin de perspective”.

Într-o postare pe X, Macron a felicitat Spania pentru calificarea în finala Cupei Mondiale 2026, dar i-a încurajat şi pe Mbappe şi pe colegii acestuia.

"Bravo Spaniei pentru această calificare. Le mulțumesc «albaștrilor» pentru că ne-au reprezentat culorile cu dăruire. Înfrângerea din această seară este greu de acceptat, dar această echipă este tânără și plină de perspective”, a declarat Macron într-o postare pe X.

Bravo à l’Espagne pour cette qualification. Merci aux Bleus d’avoir porté nos couleurs avec engagement. La défaite de ce soir est difficile, mais cette équipe est jeune et pleine d’avenir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2026

Selecţionerul Spaniei spune că echipa lui e cea mai bună din lume

Franţa a fost învinsă în prima semifinală a Cupei Mondiale 2026 de "cea mai bună echipă din lume", a estimat selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, subliniind că echipa sa a progresat de la un meci la altul.

La Roja a dat o lecţie de fotbal vicecampionilor mondiali, impunându-se cu scorul de 2-0, prin golurile lui Mikel Oyarzabal (22 din penalty) şi Pedro Porro (58), marţi LA Dallas, notează Agerpres.

Spania accede pentru a doua oară în istoria sa în finala Cupei Mondiale, după ediţia din 2010, găzduită de Africa de Sud, unde a cucerit singurul său titlu de campioană a lumii.

"Am înfruntat una dintre cele mai bune selecţionate din lume, dar a avut în faţă cea mai bună echipă din lume, este esenţial: suntem o echipă", a declarat Luis de la Fuente la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului.

"Sunt constant uimit de ceea ce este capabilă această echipă. Se îmbunătăţeşte de la un meci la altul. Potenţialul de îmbunătăţire, aşa cum vă spun adesea, este nesfârşit, iar jucătorii demonstrează asta de fiecare dată", a adăugat el.

De la Fuente a afirmat că stilul de joc frumos al Spaniei provine din "valori", în special din muncă asiduă şi sacrificiu, susţinute de o generaţie excepţională de fotbalişti. Echipa interpretează perfect fiecare aspect al jocului", a continuat selecţionerul spaniol.

"Nu aveam nicio îndoială că, făcându-ne propriul joc, vom cauza Franţei multe probleme", a explicat el. Era vorba despre "găsirea acelor spaţii, găsirea unor jucători care se poziţionează perfect în spatele primilor jucători care presează sus pe teren"

"Cunoaştem foarte bine Franţa, cunoaştem foarte bine potenţialul ei, dar ştim cum să-l limităm şi să-l contracarăm", a mai spus Luis de la Fuente.

Duminică, Spania va juca în finala Cupei Mondiale împotriva câştigătoarei meciului dintre Argentina şi Anglia, care va avea loc miercuri la Atlanta.

"Vom lupta, desigur, aşa cum trebuie, pentru a câştiga titlul", a asigurat selecţionerul Spaniei.