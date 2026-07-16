Argentina riscă sancțiuni FIFA după victoria cu Anglia. Jucătorii au afișat un banner despre Insulele Falkland

Argentina riscă sancțiuni FIFA după victoria cu Anglia. Jucătorii au afișat un banner despre Insulele Falkland. FOTO: Getty Images

Echipa națională a Argentinei riscă o sancțiune din partea FIFA după ce jucătorii au sărbătorit victoria obținută în fața Angliei, în semifinalele Cupei Mondiale, afișând un mesaj politic în sprijinul revendicărilor țării lor asupra Insulelor Falkland, scrie BBC

Argentina, campioana mondială en titre, a revenit spectaculos pe finalul meciului disputat la Atlanta și a învins Anglia cu 2-1. Enzo Fernández a restabilit egalitatea, iar Lautaro Martínez a marcat golul victoriei în prelungiri. Sud-americanii s-au calificat astfel în finala în care vor întâlni Spania.

După fluierul final, mai mulți jucători argentinieni au sărbătorit ținând un banner pe care scria "Las Malvinas son Argentinas", adică "Insulele Malvine sunt argentiniene". Malvine este denumirea folosită de Argentina pentru Insulele Falkland.

Gestul ar putea fi analizat de FIFA, ale cărei regulamente interzic mesajele politice afișate în timpul meciurilor și pe stadioane. Până în prezent, forul mondial nu a anunțat oficial dacă va deschide o procedură disciplinară, potrivit relatărilor apărute după partidă. Mesajul a fost afișat de mai mulți jucători în timpul festivităților de după victorie.

Argentina a mai fost sancționată pentru un gest asemănător. În 2014, Federația Argentiniană de Fotbal a fost amendată de FIFA cu 20.000 de lire sterline după ce jucătorii au afișat același mesaj înaintea unui meci amical cu Slovenia. La acel moment, FIFA a considerat că gestul încălca regulile privind mesajele politice și comportamentul echipelor.

De ce sunt disputate Insulele Falkland

Insulele Falkland se află în sud-vestul Oceanului Atlantic, la aproximativ 480 de kilometri de coasta estică a Argentinei. Arhipelagul este un teritoriu britanic de peste mări, administrat de Regatul Unit, dar revendicat de Argentina, care îl numește „Islas Malvinas”.

Disputa are rădăcini istorice vechi. Regatul Unit administrează insulele aproape fără întrerupere din 1833, în timp ce Argentina susține că le-a moștenit de la Spania după obținerea independenței și consideră prezența britanică o ocupație. Conflictul a devenit unul militar în 1982, când forțele argentiniene au ocupat arhipelagul. Regatul Unit a trimis trupe pentru a-l recuceri, iar războiul a durat 74 de zile, între aprilie și iunie.

În confruntări au murit 649 de militari argentinieni, 255 de militari britanici și trei locuitori ai insulelor. Războiul s-a încheiat cu capitularea Argentinei și revenirea arhipelagului sub control britanic.

Argentina continuă să revendice suveranitatea asupra insulelor, în timp ce Londra susține dreptul locuitorilor de a-și decide singuri viitorul. Într-un referendum organizat în 2013, majoritatea covârșitoare a participanților a votat pentru păstrarea statutului de teritoriu britanic. Buenos Aires nu recunoaște însă referendumul și consideră în continuare arhipelagul parte a teritoriului argentinian.

Vicepreședinta Argentinei a intervenit în controversă

După victoria împotriva Angliei, vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a publicat pe platforma X un mesaj însoțit de imagini care păreau să prezinte militari argentinieni.

"Nu a fost doar un alt meci", a scris aceasta, înainte de a afirma că Insulele Malvine aparțin Argentinei.

Înaintea semifinalei, Villarruel declarase că partida reprezenta o ocazie de a-i "pune la locul lor pe invadatori". Jucătorii argentinieni au scandat și după victoria cu 3-2 împotriva Egiptului, în optimile de finală, cântece în care erau amintite Insulele Falkland, dar și legendele fotbalului argentinian Diego Maradona și Lionel Messi.

Selecționerul Lionel Scaloni încercase să se distanțeze de mesajele politice înaintea semifinalei. El a declarat că nu dorește să amestece fotbalul cu politica și a descris războiul din 1982 drept o perioadă foarte tristă din istoria Argentinei.

Din cauza tensiunilor istorice dintre cele două țări, semifinala de la Atlanta s-a desfășurat în condiții sporite de securitate.