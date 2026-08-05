Fost consilier prezidențial, anchetat de DIICOT după ce fosta parteneră a făcut acuzaţii grave. Prima reacţie a lui Cătălin Avramescu

Percheziţii DIICOT la locuinţa fostului consilier prezidenţial Cătălin Avramescu. Sursa foto: Facebook/Cătălin Avramescu

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri o percheziţie la locuinţa din Capitală a fostului consilier prezidenţial Cătălin Avramescu, într-un dosar în care se investighează infracţiuni de pornografie infantilă, au informat surse judiciare pentru Agerpres. Într-un interviu, oferit pentru Antena 3 CNN, Cătălin Avramescu a respins acuzaţiile care i se aduc şi a menţionat că a fost începută o procedură de executare silită împotriva fostei partenere de viaţă, după ce a pierdut trei procese cu acesta.

Conform unui comunicat transmis Agerpres, miercuri, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de pornografie infantilă.

Întrebat de un reporter Antena 3 CNN, cum comentează acuzaţiile care i se aduc, profesorul universitar Cătălin Avramescu a răspuns: "E vorba de acuzaţii calomnioase, formulate de o doamnă care a pierdut deja definitiv trei procese cu mine. Nu unul, trei".

În timpul declaraţiilor oferite, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN, fostul consilier prezidenţial a spus că nu a fost căsătorit cu mama copilului său.

"E fosta parteneră, că noi nu eram căsătoriţi cu acte. Este acum, în curs, procedura de executare silită împotriva ei. Deci, eu vorbesc de realităţi judiciare, nu de opiniile mele. Şi acum s-a gândit să escaladeze un conflict care, să fiu politicos, există în mintea ei, şi s-a gândit să formuleze nişte acuzaţii calomnioase la DIICOT. Acuzaţiile n-au nicio bază de niciun fel", a mai precizat acesta.

La întrebarea "Respingeţi aceste acuzaţii şi credeţi că este o vendetă?", Cătălin Avramescu a spus: "Este puţin zis «resping»! N-au niciun temei legal şi, în mod normal, nici n-ar fi trebuit luate în seamă".

"Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un suspect a realizat două fotografii unei minore (în vârstă de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale, pe care le-a deținut și stocat.

Totodată, acesta a distribuit imaginile, în care minora apărea nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu mai locuia cu suspectul.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", au precizat reprezentanţii Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în document.

Potrivit surselor judiciare citate, fostul consilier prezidenţial Cătălin Avramescu este audiat la sediul central al DIICOT.