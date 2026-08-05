Scandal uriaș pe legea decarbonizării. Centralele pe cărbune nu mai pot fi închise. Pîslaru acuză PSD, Nicușor Dan va contesta legea

Termocentrala Rovinari. / sursă foto: Facebook- Termo Rovinari

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic, în care a fost introdus un amendament al PSD potrivit căruia scoaterea treptată din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă se va putea realiza numai după construirea şi punerea în funcţiune de noi capacităţi energetice similare. Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că amendamentul riscă să blocheze PNRR. De asemenea, președintele Nicușor Dan a avertizat, marți, că „interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România” și a anunțat că „uza de toate prerogativele constituționale” pentru a bloca legea.

La Camera Deputaților au fost 180 de voturi "pentru", 9 "împotrivă", 27 de abţineri, iar 80 de deputaţi nu au votat. Legea a fost adoptată cu voturile PSD și AUR.

În forma adoptată, legea prevede că centralele pe cărbune vor putea fi închise doar după ce vor fi construite și puse în funcțiune noi capacități de producere a energiei care să le poată înlocui.

„Scoaterea treptată din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă se realizează numai după instalarea, racordarea şi punerea în funcţiune comercială a uneia sau mai multor capacităţi ori surse alternative de producere a energiei cu emisii reduse de carbon, care, individual sau cumulat, pot prelua, în condiţii de siguranţă şi continuitate, funcţiile electrice şi, după caz, termice ale capacităţilor retrase", prevede amendamentul.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Ulterior, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a avertizat că amendamentele adoptate la legislaţia decarbonizării riscă să blocheze PNRR.

„Suntem într-un moment nefast în care vedem adevărata față a PSD-ului. După 5 ani de întârzieri de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza PNRR-ului, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte.

Astăzi avem două noi acte normative. La biodiversitate și pe decarbonizare.

Pe decarbonizare avem votul final, care arată că s-a votat, de fapt, ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic. Ideea că să nu mai închidem centrale până nu se pune ceva în loc ar fi presupus că Parlamentul își asumă că vrea să oprească ceva, că era în lucru, și nu exista nicio intenție a Guvernului de a închide aceste centrale. Din contră, Guvernul, prin vocea premierului, prin vocea mea și a Ministerului Energiei anunțaseră Comisia Europeană și pregătiseră un studiu care vine de pe vremea domnului Burduja și, practic, astăzi s-a adoptat un amendament care doar ce face este să strice legea din 2022, ordonanța 108, care ne-a dat banii pentru cererea de plată 2, jalonul 114.

În acest moment suntem deja cu un risc iminent ca cererea de plată 5 și 6 să fie blocată, până la soluționarea ireversibilității și acum ne îndreptăm către președintele țării care are ultimul bastion pentru ca aceste lege să nu treacă. De altfel, salut că, în sfârșit, avem o aliniere în interesul României între poziția premierului și cea a președintelui pe acest subiect”, a declarat Dragoș Pîslaru, miercuri, la Parlament.

Ilie Bolojan: „Pierdem peste un miliard de euro dacă încălcăm PNRR"

De asemenea, tot în acest context, și premierul Ilie Bolojan a criticat dur proiectul de lege prezentat de Sorin Grindeanu, potrivit căruia nicio centrală pe cărbune nu va mai putea fi închisă dacă nu sunt create mai întâi surse alternative de producție. El a precizat că măsura ar duce la pierderea unor sume uriașe din PNRR, deoarece ar declanșa clauza de ireversibilitate.

Bolojan a afirmat că România și-a asumat prin PNRR închiderea treptată a centralelor pe cărbune în schimbul finanțărilor europene și a avertizat că blocarea acestui proces ar încălca angajamentele asumate:

"Aici sunt două aspecte: cele de natură politică și cele care țin de angajamentele României, de realități, de absorbția de fonduri europene, de analize de rentabilitate și de sustenabilitate. România a semnat un angajament prin PNRR, prin care, în schimbul unor finanțări importante, pe care România le-a primit, atât sub formă de granturi, cât și sub formă de împrumuturi, s-a angajat să reducă producția pe cărbune, înlocuind-o cu alte forme de producție: producție pe gaz, fotovoltaică sau eoliană. Din păcate, din 2021 și până în 2025, când am avut termenele prin care trebuia să facem aceste schimbări, nu s-a făcut mare lucru. Nici la Craiova, nici în Valea Jiului, nici în județul Gorj și, cu întârziere, în Constanța și Arad nu s-au realizat lucrurile. La Constanța și Arad, cele două centrale care înlocuiesc grupurile pe cărbune sunt în stadiu avansat al lucrărilor și, din această toamnă, vor funcționa.

În această perioadă, de când sunt premier, am renegociat jalonul de decarbonizare, am făcut maximul posibil în condițiile pe care România și le-a asumat prin guvernele noastre în anii anteriori. Până la sfârșitul lunii august avem jaloane de îndeplinit, pe care, dacă România le îndeplinește și le vom îndeplini parțial, corecțiile vor fi mai mici, iar pentru ceea ce nu vom îndeplini vom primi niște corecții.

Sunt acțiuni pe care le poți desfășura în condiții normale, cum am făcut în această perioadă prin studiile pe care le-am depus, pentru a arăta care este sustenabilitatea sistemului nostru energetic".

Bolojan a descris propunerea lui Grindeanu drept "decizii pe care le putem lua în stil populist privind încălcarea înțelegerilor pe care le-am făcut".

Reacția premierului a venit după ce Sorin Grindeanu anunțase că PSD depune la Senat un proiect de lege potrivit căruia nu se va mai putea opri niciun fel de capacitate de energie pe cărbune, dacă nu se pune altceva în loc.

"Nu poți lăsa România fără și mai mult curent. Nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare. Suntem deja în recesiune și economia nu-și permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori industriali. Este o sinucidere economică, când ai soluția redeschiderii acestor facilități, aflate la sertar.

Se pot redeschide aceste capacități, închise anul acesta, în aprilie, unele dintre ele", a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Nicușor Dan a anunțat că nu va promulga legea

Și Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că nu va promulga legea care amână închiderea centralelor pe cărbune. Șeful statului a declarat că se va folosi „de toate prerogativele constituționale”, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase din PNRR și să nu piardă miliarde de euro.

„Am urmărit cu atenție dezbaterile de astǎzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare.

Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării.

Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a precizat Nicușor Dan, marți, pe rețelele sociale.