"Ce gafă, ce ruşine". Fanii englezi, revoltaţi că Chelsea a postat o poză cu bucuria lui Enzo Fernandez de la golul marcat Angliei

Fanii englezi, revoltaţi că Chelsea a postat o poză cu bucuria lui Enzo Fernandez de la golul marcat Angliei. Sursa foto: Hepta

Fanii naţionalei Angliei s-au revoltat în mediul online după ce clubul englez Chelsea a postat, pe reţelele sociale, o poză cu argentinianul Enzo Fernandez când acesta se bucura pentru golul marcat în poarta lui Jordan Pickford, în meciul Anglia-Argentina, 1-2, din semifinalele CM 2026. Mijlocaşul sud-american joacă pentru Chelsea, însă suporterii Albionului au considerat că "spiritul naţional" ar trebui să fie mai important, notează USA Today. În urma reacţiilor negative, Chelsea a şters postarea.

Chelsea a fost nevoită să șteargă o postare în care apărea Enzo Fernandez, autorul unui gol crucial pentru Argentina în victoria de miercuri din semifinala Cupei Mondiale împotriva Angliei.

„Albaştrii” au publicat o fotografie cu Fernandez sărbătorind golul egalator marcat pe final de meci. Descrierea consta doar în numele mijlocașului, însoțit de un emoji reprezentând o explozie de bucurie.

Însă postarea, distribuită pe mai multe rețele sociale, a declanșat un val de jigniri din partea fanilor lui Chelsea, nemulțumiți să vadă clubul cum omagiază un jucător care oricum nu și-a ascuns dorința de a pleca de pe Stamford Bridge. Desigur, situația a fost agravată, în primul rând, de faptul că golul marcat de Fernandez a fost înscris împotriva Angliei.

Fernandez a egalat în minutul 85 cu un șut de la distanță. Doar șapte minute mai târziu, Lautaro Martinez a înscris cu o lovitură de cap, fructificând o centrare a lui Lionel Messi, și a adus victoria cu 2-1, calificând Argentina în finala de duminică, împotriva Spaniei.

"Ce gafă, ce ruşine pentru Chelsea. Mai ales când jucătorul acela ne scuipa cu orice ocazie. Ce dezgustător" - a reacţionat un fan englez în mediul online.

Reacţia lui Enzo Fernandez, după meci

Argentinianul Enzo Fernandez, autorul golului egalizator al selecţionatei ţării sale în meciul cu Anglia (scor 2-1), a declarat că este "recunoscător" că poate juca într-o altă finală de Cupă Mondială de fotbal alături de Lionel Messi, idolul său, notează Agerpres.

La vârsta de 15 ani, Fernandez a publicat o scrisoare pe reţelele de socializare în care i-a cerut lui Messi să nu părăsească echipa naţională, după ce superstarul echipei "albiceleste" anunţase în zona mixtă a stadionului MetLife din East Rutherford că vrea să pună capăt carierei sale internaţionale, fiind dezamăgit după ce pierduse a treia sa finală consecutivă: Cupa Mondială 2014, Copa America 2015 din Chile şi Copa America Centenario 2016, desfăşurată în Statele Unite.

"Am scris scrisoarea când eram mic. Visam la aceste momente, mă întrebam dacă aş putea juca alături de el, iar astăzi Dumnezeu mi-a dăruit acest moment să pot juca alături el, să joc o altă finală împreună, iar pentru mine este o mare onoare, pentru că el a fost idolul meu încă din copilărie", a Fernandez.

"Întotdeauna am încercat să-l imit, dincolo de ceea ce face pe teren, ceea ce este incredibil, dar şi cum este ca persoană, cum se comportă zi de zi, cum gestionează tot ce a realizat şi cum continuă să se depăşească în ciuda vârstei sale. Pentru că a realizat totul în fotbal şi vezi cum se antrenează şi cum se pregăteşte, iar acesta, pentru mine, este un exemplu excelent de urmat", a adăugat mijlocaşul în zona mixtă a stadionului din Atlanta.

Enzo Fernandez (25 ani) a devenit campion mondial în 2022, alături de Messi, iar miercuri a ajutat Argentina să se califice în a doua sa finală consecutivă, marcând golul egalizator în partida cu Anglia, cu un şut spectaculos din afara careului, după o pasă a căpitanului argentinian.

Campionii mondiali au obţinut victoria în timpul adiţional, graţie unei reuşitei atacantului Lautaro Martinez, tot după un assist al lui Messi (90+2).

Argentina va înfrunta în finala Cupei Mondiale 2026 selecţionata Spaniei, campioana europeană en titre, duminică la East Rutherford.