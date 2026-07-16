CM 2026: Jude Bellingham a pălmuit un adversar la finalul partidei Anglia-Argentina 1-2. Jucătorii, la un pas de o bătaie generală

CM 2026: Jude Bellingham a pălmuit un adversar la finalul partidei Anglia-Argentina 1-2. Sursa foto: Hepta

Argentina s-a calificat spectaculos în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Anglia cu scorul de 2-1, miercuri, pe Atlanta Stadium, în a doua semifinală a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada. Englezul Jude Bellingham nu şi-a putut stăpâni nervii la finalul partidei şi i-a dat o palmă peste cap argentinianului Valentin Barco, în timp ce acesta sărbătorea victoria, notează Sports NDTV.

În imagini care par a fi surprinse de fanii din tribune, mijlocașul echipei Real Madrid poate fi văzut lovindu-l peste cap pe argentinianul Valentin Barco în timp ce sud-americanii sărbătoreau victoria.

Incidentul a avut loc imediat după fluierul final al arbitrului. Bellingham, aflat singur pe teren și reflectând asupra rezultatului, a fost consolat inițial de un jucător argentinian. Ulterior, Barco s-a alăturat coechipierilor săi pentru o sărbătoare de grup. În acel moment, Barco părea să facă un comentariu la adresa lui Bellingham şi să se bucure ostentativ în faţa englezului.

Bellingham, autor a șase goluri la această Cupă Mondială, a părut deranjat și l-a lovit pe Barco peste cap. Argentinianul a ripostat împingându-l. Alți jucători au intervenit rapid, iar situaţia putea escalada. Până la urmă, spiritele încinse s-au calmat.

Reacţia lui Bellingham

După meci, Bellingham a recunoscut că este o zi extrem de tristă pentru el, pentru restul echipei Angliei și pentru suporteri. Anglia părea să aibă deja un picior în finală, înainte ca o răsturnare de situație pe final să schimbe soarta partidei.

„Este o zi foarte tristă pentru noi. Am jucat bine, am luptat până la capăt, dar nu a fost suficient”, a declarat mijlocașul lui Real Madrid pentru presă, după meci.

Altfel, eelecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a insistat că nu regretă modul în care s-a desfăşurat meciul cu Argentina (scor 1-2) după schimbările sale tactice, care au determinat naţionala Three Lions să renunţe complet la posesia mingii, lucru care le-a permis sud-americanilor să întoarcă rezultatul şi să se califice în finala Cupei Mondiale 2026, miercuri la Atlanta.

"Nu regret nimic. Echipa a dat totul şi am fost foarte, foarte aproape. Cred că meritam să câştigăm cu 1-0. Am jucat unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, poate cel mai bun, având în vedere circumstanţele. Echipa a fost remarcabilă. Pur şi simplu nu am putut să închidem meciul", a spus Tuchel într-un interviu acordat FIFA după meci.

Thomas Tuchel a încheiat subliniind performanţa echipei, menţionând că elevii săi au "au parcurs mulţi kilometri, au călătorit mult, au jucat la altitudine, cu zece oameni, pe căldură" şi au avut un turneu excelent.