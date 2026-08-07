Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia au semnat un pact de apărare reciprocă după modelul NATO

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Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au semnat un pact de apărare reciprocă potrivit căruia un atac împotriva oricăruia dintre cele trei state „va fi considerat un atac împotriva tuturor”, o formulă similară cu cea a articolului 5 al NATO, relatează CNN, vineri seară.

Acordul dintre cei trei aliați ai SUA vine într-un moment în care Arabia Saudită se confruntă cu amenințări din mai multe direcții. Noul pact militar ar obliga fiecare dintre țări să intervină dacă una dintre celelalte este atacată, după modelul NATO.

Acordul „urmărește consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune” și „prevede, de asemenea, dezvoltarea tuturor aspectelor cooperării în domeniul apărării între cele trei state”, au transmis guvernele celor trei într-o declarație comună.

Documentul a fost semnat la Mecca, cel mai sfânt oraș al islamului și locul de naștere al profetului Mahomed, ceea ce îi conferă o puternică încărcătură politică și religioasă.

Pe lângă faptul că găzduiește cele mai sfinte locuri ale islamului, Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume. Pakistanul este singurul stat musulman care deține arme nucleare.

Acordul a fost încheiat după o reuniune între președintele Turciei, Recep Erdogan, prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, și prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif.

Acesta este „ghidat de legăturile istorice de lungă durată dintre cele trei state, bazate pe relațiile trainice de fraternitate și solidaritate islamică care le unesc, și dezvoltă interesele lor strategice comune și cooperarea îndelungată în domeniul apărării”, se mai arată în declarație.

Iranul amenință

Noul pact de apărare reciprocă semnat de Arabia Saudită cu Pakistanul și Turcia nu va garanta securitatea regatului, a avertizat un oficial iranian de rang înalt, în prima reacție venită de la Teheran.

„Saudiții trebuie să înțeleagă că un acord pe hârtie cu Turcia și Pakistanul nu le va aduce securitate, la fel cum nici deceniile de dependență unilaterală de americani nu au reușit acest lucru”, a scris Ebrahim Rezaei, membru al comisiei pentru securitate națională și politică externă din parlamentul iranian.

„Schimbați-vă politicile, ca să nu mai fiți nevoiți să îi implorați pe alții să vă asigure securitatea”, a adăugat reprezentantul regimului de la Teheran.

Un oficial turc a declarat pentru CNN că pactul este „strict defensiv” și nu este îndreptat împotriva unui anumit actor.

Un oficial saudit a declarat, joi, pentru CNN că regatul se pregătește pentru un atac major și coordonat al milițiilor sprijinite de Iran din Irak și Yemen, cu sprijinul Gardienilor Revoluției din Iran.

Prin urmare, acordul ar putea servi drept avertisment pentru regimul de la Teheran cu privire la consecințele unui atac major asupra Arabiei Saudite, care ar atrage, acum, în conflict Pakistanul și Turcia și ar extinde dramatic războiul.