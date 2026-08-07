Franța și Italia se alătură țărilor care investesc în revoluția verde din Africa. Au promis 50 de milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 20:04 07 Aug 2026 Modificat la 20:04 07 Aug 2026

Liderii globali cred că investițiile în energia verde și construcții sustenabile vor fi motorul creșterii economice pe termen lung a statelor africane. Foto: Getty Images

Franța și Italia s-au alăturat oficial listei de țări care vor să investească în revoluția verde din Africa. Cele două state s-au angajat, la Forumul Infra for Africa 2026, să investească 50 de milioane de dolari într-un fond de dezvoltare al Alianței pentru Infrastructură Verde, gestionat de Africa50, o platformă de investiții a guvernelor africane alături de Banca Africană de Dezvoltare, relatează Business Insider Africa.

La Forumul Infra for Africa 2026, care a avut loc în Tanzania, instituția financiară controlată de Ministerul Economiei din Italia Cassa Depositi e Prestiti (CDP) s-a angajat să contribuie cu 40 de milioane de dolari la Alianța pentru Infrastructură Verde în Africa – Fondul pentru Dezvoltarea Proiectelor (AGIA-PD).

Stephen Mari, de la CDP International Cooperation, a declarat că instituția este mândră să se alăture în calitate de partener fondator, precizând că fondul este aliniat cu obiectivele mai largi ale Italiei privind combaterea schimbărilor climatice și parteneriatul cu Africa.

De asemenea, agenția franceză Proparco, deținută parțial de Agenția de Dezvoltare a Franței, a promis 10 milioane de dolari.

Tibor Asboth, reprezentant al Proparco, a declarat că această finanțare va „contribui la extinderea portofoliului de proiecte de infrastructură verde, sprijinind în același timp tranziția energetică a Africii și obiectivele mai largi de dezvoltare”.

Forumul din Tanzania a reunit șefi de stat și factori de decizie, care s-au angajat să se asigure că aceste investiții se transformă în progrese economice concrete.

Finanțare pentru proiecte verzi

Fondul de dezvoltare a fost creat în 2025. Atunci, au fost atrase primele 118 milioane de dolari de la mai multe țări, inclusiv Marea Britanie și Germania.

Administrată de Africa50, o platformă pan-africană de investiții a guvernelor africane alături de Banca Africană de Dezvoltare, obiectivul este să strângă 400 de milioane de dolari.

Această sumă uriașă ar reprezenta doar capitalul pentru etapele inițiale ale proiectelor de infrastructură din Africa. Însă, odată ce va exista finanțarea inițială, experții consideră că proiectele vor deveni „bancabile”, adică vor deveni mai atractive pentru investitori.

Africa50 estimează că aceste proiecte de infrastructură verde ar putea genera ulterior oportunități totale de investiții verzi de până la 10 miliarde de dolari pe continent.

Directorul executiv al AGIA-PD, Anas Charafi, a explicat că noile angajamente financiare sunt esențiale deoarece pregătirea proiectelor rămâne „cel mai mare obstacol în atragerea investițiilor private în infrastructura africană”.

Prin rezolvarea acestei probleme, fondul speră să accelereze dezvoltarea unor sisteme energetice și de transport rezistente la schimbările climatice.

O viziune pentru viitorul economic al Africii

Liderii globali cred că investițiile în energia verde și construcții sustenabile vor fi motorul creșterii economice pe termen lung a statelor africane.

În ultima perioadă au fost realizate investiții importante în proiecte de infrastructură verde în mai multe regiuni ale lumii.

De exemplu, în Brazilia, Emiratele Arabe Unite finanțează un proiect de infrastructură verde în valoare de 3 miliarde de dolari care ar urma să revoluționeze industria aviatică globală.

Alain Ebobissé, directorul general al grupului Africa50, a explicat că „infrastructura rămâne esențială pentru conectarea capitalului cu oportunitățile de investiții capabile să stimuleze transformarea economică a Africii și să sprijine un viitor mai sustenabil și mai rezilient”.