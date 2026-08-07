Rubio avertizează Cuba că nu mai are "nicio supapă de scăpare": "Când ei creează un nou mecanism pentru a ieşi din cerc, noi îl blocăm"

Secretariul de stat Marco Rubio. Sursa foto: Hepta

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri Cuba că nu mai are nicio "supapă de scăpare" în faţa presiunii Washingtonului de a accepta schimbări politice interne radicale şi că nici nu poate câştiga timp aşteptând sfârşitul celui de-al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump, întrucât nu va găsi un nou "sponsor" după ce a pierdut Venezuela ca aliat în urma capturării de către SUA a preşedintelui Nicolas Maduro, notează Agerpres.

"Ceea ce încercăm să le arătăm este că nu există supape de scăpare. De fiecare dată când ei creează un nou mecanism pentru a încerca să iasă din cerc, noi pur şi simplu îl blocăm", a declarat Rubio pentru portalul Axios.

Primul secretar de stat american de origine latino-americană a insistat că regimul de la Havana nici nu mai poate "aştepta să treacă timpul" în speranţa că după ce Trump îşi va încheia mandatul ar veni la Washington un preşedinte mai conciliant faţă de Cuba. "Fără îndoială, această situaţie nu va dispărea în următorii doi ani şi jumătate" care i-au mai rămas lui Trump la putere, a indicat şeful diplomaţiei americane.

"Sunt încrezător că, atunci când această Administraţie se va încheia (în 2029), Cuba se va afla cel puţin pe o traiectorie ireversibilă către un viitor diferit", anticipează Rubio.

După ce l-a capturat în ianuarie pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, Administraţia preşedintelui american Donald Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia, în plus faţă de embargoul comercial impus de SUA încă din anul 1962, a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică şi socială din insulă, concomitent cu ameninţări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea "prelua controlul" asupra acestei ţări.

Washingtonul şi Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieşire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în ţară pot fi decise doar de poporul cubanez şi acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.