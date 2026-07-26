Președintele Cubei acuză SUA că „asfixiază un întreg popor” și că administrația Trump duce o „politică de genocid” contra cubanezilor

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Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a denunţat, duminică, „politica de genocid” a Statelor Unite faţă de Cuba, acuzând administrația Trump că „vrea să preia controlul asupra ţării”, informează AFP, citată de Agerpres.

Din ianuarie, administraţia Trump aplică o politică de presiune maximă asupra insulei, situată la 150 km, în largul coastei statului Florida. Pe lângă embargoul în vigoare din 1962, au fost impuse o blocadă petrolieră şi o listă lungă de sancţiuni împotriva companiilor şi a oficialilor cubanezi.

Aceste măsuri au dus la o scădere drastică a turismului, la plecarea multor companii străine şi la o epuizare a fluxurilor de valută străină. Cele mai recente sancţiuni, anunţate joi, vizează programul misiunilor medicale cubaneze în străinătate, una dintre principalele surse de venit ale ţării.

„Cuba duce astăzi o luptă istorică împotriva unei politici de genocid care vizează asfixierea unui întreg popor pentru a prelua controlul asupra ţării”, a spus Diaz-Canel.

Miguel Diaz-Canel a participat la marcarea a 73 de ani de la atacul asupra cazărmii Moncada din 1953, condus de Fidel Castro (1926-2016) în estul insulei, considerat începutul luptei revoluţionare.

„Blocada este o armă de război şi provoacă morţi”, a declarat preşedintele, afirmând că SUA urmăresc să provoace o „explozie socială în Cuba, ca şi în alte ţări, cu unicul scop de a impune guverne aliniate intereselor sale imperiale”.

Pe insula cu 9,4 milioane de locuitori, criza energetică a provocat întreruperi de electricitate de 30 de ore în capitală şi câteva zile consecutive de pene de curent în provincii, slăbind serviciile sociale şi alimentând tulburările sociale. Ţara a fost de asemenea afectată de trei pene de curent la nivel naţional în iulie.