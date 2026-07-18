CNN: Cum e viața în Cuba, unde e un lux să ai energie electrică patru ore neîntrerupt. Cât de multe poate îndura o țară?

Administrația Trump a înăsprit presiunea asupra Cubei, cerând schimbări politice și economice din partea conducerii de la Havana. FOTO: Hepta

Cuba se confruntă cu una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii. Trei pene generale de curent într-o singură lună au lăsat aproape zece milioane de oameni în întuneric, uneori pentru mai mult de 30 de ore. Lipsa electricității, a apei și a combustibilului, salariile tot mai mici și sancțiunile impuse de Statele Unite sporesc teama că situația de pe insulă se apropie de un punct critic, scrie CNN.

Doi psihologi care așteptau la o coadă pentru alimente aduse săptămânal din zonele rurale discutau deschis despre starea oamenilor afectați de criză. "Nu-mi fac griji pentru cei care spun că sunt stresați. Îmi fac griji pentru cei care susțin că sunt bine. Cu ei chiar este ceva în neregulă", a spus unul dintre ei.

Sistemul energetic al Cubei a cedat din nou marți, pentru a treia oară în luna iulie. Aproape zece milioane de cubanezi au rămas fără electricitate, iar neliniștea lor privind viitorul a ajuns la un nivel fără precedent.

› Vezi galeria foto ‹

Economia insulei conduse de regimul comunist se degradează rapid, în timp ce administrația Trump impune sancțiuni tot mai dure. În aceste condiții, sistemul politic instaurat în urma revoluției cubaneze pare să treacă printr-unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa.

Cubanezii au demonstrat de-a lungul timpului că pot îndura perioade extrem de grele

În același timp, guvernul de la Havana continuă să mențină un control strict asupra societății.

Viața, niciodată ușoară pentru majoritatea populației, a devenit aproape insuportabilă. Electricitatea, apa și combustibilul sunt acum considerate un adevărat lux. Mulți oameni se consideră norocoși dacă au acces măcar la una dintre ele, deoarece toate trei sunt rareori disponibile în același timp.

După cea de-a doua pană generală de curent, produsă vineri, unele cartiere din Havana au rămas fără electricitate timp de 36 de ore. Curentul a revenit în anumite zone în jurul orei 4:00 dimineața, iar locuitorii s-au grăbit să spele, să gătească și să-și încarce aparatele în cele câteva ore în care au avut energie.

Până în dimineața următoare, electricitatea fusese întreruptă din nou.

În unele cartiere, locuitorii au început să transforme micile suprafețe cu iarbă din fața caselor în grădini de legume, pentru a respecta o măsură a guvernului care îi îndeamnă să-și producă singuri o parte din alimente.

Jorge, un locuitor al Havanei, s-a declarat încântat după ce cartierul său a avut câteva ore de electricitate fără întrerupere. "Am avut patru ore de curent neîntrerupt. Când s-a mai întâmplat ultima dată așa ceva?", a spus el.

Incertitudinea îi afectează tot mai mult pe cubanezi. Nimeni nu știe când va fi întreruptă electricitatea și cât va dura pana. Uneori, curentul revine după o zi întreagă, dar dispare din nou după doar câteva minute. În astfel de momente, din locuințele întregului cartier se aud strigătele de nemulțumire ale oamenilor.

Guvernul administrează un canal de WhatsApp prin care îi informează pe locuitori cât timp au rămas fără electricitate. Penele de curent care depășesc 30 de ore nu mai sunt neobișnuite.

Dacă energia revine chiar și pentru câteva minute, numărătoarea orelor petrecute fără curent este reluată de la zero. Considerând că această metodă ascunde adevărata amploare a crizei, unii cubanezi răspund autorităților cu simboluri jignitoare sau cu imaginea steagului Statelor Unite.

Alții au început să lovească în oale și tigăi în timpul nopții, o formă tradițională de protest în America Latină. Manifestații organizate de amploare nu au apărut însă într-o țară în care guvernul tratează opoziția aproape ca pe un act de trădare.

Cuba traversează un moment critic

Tot mai mulți cubanezi consideră că țara se află într-un moment decisiv și se tem că ar putea urma noi șocuri.

În fiecare dimineață, televiziunea de stat prezintă deficitul de electricitate estimat pentru ziua respectivă, la fel cum televiziunile din alte țări prezintă prognoza meteo sau situația traficului.

Odată cu venirea lunilor fierbinți de vară, consumul de energie necesar pentru răcirea locuințelor crește, iar deficitul devine și mai mare.

"Soluțiile pentru criza energetică a Cubei nu mai pot veni din interiorul țării. Ele trebuie să vină din exterior", a declarat pentru CNN Jorge Piñon, cercetător în domeniul energiei la Universitatea Texas din Austin.

Pe lângă restricțiile impuse de administrația Trump livrărilor de petrol, sectorul energetic al Cubei este afectat de lipsa investițiilor în centralele electrice învechite. Timp de mai multe decenii, statul nu a investit suficient în modernizarea acestora, iar problema nu poate fi rezolvată rapid.

"Cuba produce singură suficient petrol. Dar, în orice moment, jumătate dintre termocentrale sunt oprite pentru lucrări de întreținere", a explicat Piñon.

Deocamdată, nu există semne că ajutorul necesar ar urma să sosească din străinătate. Pierderea sprijinului Venezuelei a lăsat Cuba fără un aliat important, care dispunea de cele mai mari rezerve de petrol din lume.

Rusia este tot mai implicată în războiul din Ucraina și nu poate oferi mai mult sprijin unei țări care îi datorează deja miliarde de dolari. La rândul său, Mexicul a evitat până acum să trimită petrol Cubei, de teama sancțiunilor economice americane.

Administrația Trump susține că presiunile exercitate asupra Cubei îi vizează pe oficialii de rang înalt, nu populația obișnuită.

Există însă puține dovezi că liderii regimului sunt obligați să-și reducă nivelul de trai.

Într-un interviu acordat USA Today în luna iulie, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul și șeful dispozitivului de securitate al fostului președinte Raúl Castro, și-a etalat lanțul de aur, hainele unor mărci de lux și accesul la o viață exclusivistă, inaccesibilă majorității cubanezilor.

Deși nu ocupă o funcție importantă în guvern, acesta a fost prezentat de autoritățile cubaneze drept interlocutor al insulei în negocierile cu administrația Trump. El a recunoscut că majoritatea cubanezilor nu beneficiază de privilegiile pe care i le oferă apartenența la familia Castro.

Declarațiile sale au provocat indignare într-un moment în care nivelul de trai al oamenilor se prăbușește.

Un cubanez pe nume Homero a descris ruptura dintre conducerea țării și populație. "Este ca și cum nu ar ști cum trăim și cum salariile noastre valorează tot mai puțin în fiecare zi", a spus acesta.

Salariul obținut de Homero la locul său de muncă de la stat nu îi permitea să cumpere nici măcar un singur fel de mâncare într-un restaurant modest. Fiecare preparat din meniu costa mai mult decât întregul său venit lunar.