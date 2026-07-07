Blackout total în Cuba. Toată rețeaua electrică națională s-a prăbușit, au fost activate "sistemele de urgență"

2 minute de citit Publicat la 09:02 07 Iul 2026 Modificat la 09:02 07 Iul 2026

Cuba a fost afectată luni de o pană de curent la nivel național. FOTO: Getty Images

Cuba a fost afectată luni de o pană de curent la nivel național, în timp ce țara se confruntă cu o criză energetică prelungită, agravată de blocarea de către SUA a transporturilor de combustibil. Ministerul cubanez al Energiei a anunțat că rețeaua electrică națională a suferit o prăbușire totală. Operatorul rețelei a transmis că investighează cauza avariei, scrie CNN.

Ministrul Energiei, Vicente de la O Levy, a declarat că autoritățile lucrează pentru restabilirea alimentării cu electricitate și că au fost deja activate "sistemele" de urgență, menite să asigure funcționarea serviciilor vitale.

Cuba s-a confruntat cu mai multe pene de curent la nivel național în ultimii ani, în condițiile în care infrastructura sa electrică învechită nu mai reușește să acopere cererea.

Criza energetică a țării s-a agravat în acest an, după ce SUA au forțat principalii furnizori ai Cubei să oprească livrările de petrol. În martie, Cuba a avut cel puțin două pene totale de curent într-o singură săptămână.

Luni, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a criticat SUA pe X pentru blocarea importurilor de combustibil, susținând că Washingtonul încearcă să provoace "o explozie socială prin sufocare".

Criza energetică a insulei a pus presiune pe serviciile esențiale, inclusiv educația, transportul și sistemul medical. Noile sancțiuni impuse de SUA au deteriorat și mai mult economia cubaneză și au împiedicat mulți turiști să viziteze insula.

Statele Unite susțin că presiunea economică este menită să forțeze guvernul cubanez să deschidă sistemul politic închis al insulei și să permită investiții străine directe.

Luna trecută, Adunarea Națională a Cubei a aprobat un pachet amplu de reforme care vizează deschiderea economiei. Ministrul Comerțului Exterior a declarat pentru CNN că măsurile nu au fost adoptate ca răspuns la presiuni externe.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a descris reformele drept "semnale modeste, mult întârziate și, în cele din urmă, superficiale" transmise de guvernul cubanez.

Oficiali americani și cubanezi au avut mai multe discuții în ultimele săptămâni. În mai, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit la Havana cu șefii serviciilor de informații cubaneze, iar comandantul Comandamentului Sudic al SUA s-a întâlnit cu oficiali militari cubanezi de rang înalt la marginea bazei navale americane de la Guantanamo Bay.

SUA au acuzat oficiali cubanezi că găzduiesc pe insulă posturi de interceptare rusești și chineze și că blochează interesele americane în regiune. Cuba respinge acuzațiile și a criticat, la rândul său, poziția Washingtonului.

Întrebat de CNN despre criza umanitară de pe insulă, ministrul cubanez al Comerțului Exterior și Investițiilor, Oscar Pérez-Oliva Fraga, a acuzat SUA de pedepsirea colectivă a populației. "Ceea ce se întâmplă astăzi împotriva poporului nostru este un genocid", a spus el.