Cum poți deveni prestator casnic. Lucrezi legal în gospodării și beneficiezi de asigurări sociale

Un prestator casnic este o persoană fizică ce poate desfășura activități casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării. Getty Images

Persoanele care desfășoară ocazional activități în gospodăriile altor oameni pot lucra legal în baza unui sistem special de remunerare prin tichete de activități casnice. Legea 11/2022 stabilește cadrul în care o persoană poate deveni prestator casnic, ce activități poate desfășura, cum este plătită și în ce condiții poate beneficia de asigurări sociale.

Sistemul se adresează persoanelor care prestează activități casnice necalificate și ocazionale, fără ca acestea să fie desfășurate în scop comercial sau în beneficiul unor terți.

Ce înseamnă prestator casnic

Un prestator casnic este o persoană fizică ce poate desfășura activități casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate exclusiv sub formă de tichete de activități casnice.

Activitatea casnică este definită ca o muncă ocazională și necalificată desfășurată în legătură cu gospodăria unei familii sau a unei persoane singure. Printre activitățile care pot fi realizate se numără serviciile de curățenie și igienizare, spălatul și călcatul rufelor, croitoria, prepararea hranei, îngrijirea corporală, hrănirea și supravegherea unei persoane dependente.

În anumite condiții, pot fi remunerate prin tichete de activități casnice și activitățile desfășurate ocazional de persoanele care exercită profesia de bonă. În această situație, beneficiarul casnic este reprezentantul legal al copilului.

Pentru a putea fi prestator casnic, persoana trebuie să aibă cel puțin 16 ani. Activitatea poate fi desfășurată în gospodăria beneficiarului, la domiciliul prestatorului sau într-un alt loc necesar desfășurării muncii, stabilit de comun acord.

Există însă și o condiție importantă: prestatorul casnic nu poate fi membru al familiei beneficiarului casnic, potrivit definiției prevăzute de lege.

Relația dintre cele două persoane se stabilește prin acordul lor de voință, fără să fie necesară o formă scrisă. Beneficiarul și prestatorul stabilesc activitățile care vor fi realizate, precum și numărul de ore sau volumul de muncă, iar plata se face prin tichete de activități casnice.

Durata zilnică a activităților pentru un beneficiar nu poate depăși 12 ore. Pentru prestatorii casnici cu vârsta între 16 și 18 ani, limita este de 6 ore pe zi.

Care sunt avantajele

Unul dintre principalele avantaje pentru un prestator casnic este posibilitatea de a desfășura legal activități în gospodăriile altor persoane și de a primi remunerația printr-un sistem reglementat.

Prestatorul are dreptul la plata pentru activitatea efectuată, la respectarea demnității în timpul muncii și la protecție împotriva abuzului, hărțuirii sau violenței.

De asemenea, acesta trebuie să fie informat cu privire la modul de utilizare a ustensilelor și aparatelor puse la dispoziție de beneficiar înainte de începerea activității.

Un alt avantaj important îl reprezintă accesul la sistemul de asigurări sociale. Plata contribuției de asigurări sociale aferente tichetelor conferă prestatorului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

În anumite condiții, prestatorul poate dobândi și calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceasta, trebuie să solicite preschimbarea în bani a cel puțin 85 de tichete de activități casnice într-o lună.

Tichetele de activități casnice au o valoare nominală de 15 lei, potrivit informațiilor prevăzute în legea furnizată. Acestea pot fi emise în format electronic sau pe suport de hârtie.

Un tichet poate fi preschimbat în bani în termen de maximum 12 luni de la data primirii. Preschimbarea se poate face în numerar sau, prin intermediul platformei, prin transfer în contul bancar indicat de prestator.

Suma primită de prestator la preschimbarea tichetelor este diminuată cu impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale datorate potrivit legii.

Cum te poți înscrie ca prestator casnic

Evidența activităților casnice se realizează prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, gestionată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Platforma asigură înregistrarea datelor referitoare la beneficiarii și prestatorii casnici, evidența tichetelor, precum și calcularea și plata obligațiilor fiscale aferente.

Pentru a deveni prestator casnic, persoana trebuie să îndeplinească în primul rând condiția de vârstă, respectiv să fi împlinit cel puțin 16 ani. Apoi, activitatea se stabilește de comun acord cu beneficiarul casnic.

Spre deosebire de un contract individual de muncă obișnuit, raportul juridic dintre prestator și beneficiar se formează prin acordul de voință al celor două părți și nu necesită o formă scrisă.

Beneficiarul are obligația să achiziționeze tichetele de activități casnice și să le folosească drept singura formă de remunerare pentru activitățile prestate.

Tichetele pot fi achiziționate de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de la furnizorul de serviciu universal sau prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice.

La acordarea tichetelor, beneficiarul trebuie să completeze datele necesare privind prestatorul și activitatea efectuată.

Prestatorul, la rândul său, are obligația să realizeze activitățile stabilite, să păstreze confidențialitatea informațiilor de care ia cunoștință în timpul muncii și să utilizeze corespunzător ustensilele și aparatele necesare.

Cum beneficiezi de asigurări sociale

Sistemul de tichete de activități casnice este construit astfel încât contribuțiile sociale să fie calculate și reținute din valoarea tichetelor preschimbate în bani.

Pentru veniturile obținute din activități casnice, prestatorul datorează impozit pe venit și contribuție de asigurări sociale. Baza de calcul pentru ambele obligații este stabilită la 50% din valoarea nominală a tichetului.

Obligațiile fiscale sunt reținute din contravaloarea tichetelor preschimbate și sunt plătite, în numele prestatorului, de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Pentru a beneficia de calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, este necesară plata contribuției de asigurări sociale potrivit prevederilor legale.

În cazul asigurării de sănătate, dacă prestatorul casnic nu este deja asigurat, acesta dobândește calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de servicii medicale de bază după ce solicită preschimbarea în bani a cel puțin 85 de tichete de activități casnice.

Calitatea de asigurat în sistemul de sănătate se menține prin preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete de activități casnice în fiecare lună.

Legea prevede și că valoarea minimă a contribuției lunare necesare pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat este reprezentată de contribuția aferentă unui minimum de 85 de tichete de activități casnice. Această valoare nu poate fi mai mică de 25% din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Prin acest sistem, activitățile casnice ocazionale pot fi remunerate într-un cadru legal, iar persoana care le desfășoară poate beneficia de drepturi sociale în funcție de contribuțiile achitate.

În același timp, legea stabilește drepturi și obligații atât pentru prestator, cât și pentru beneficiar. Beneficiarul trebuie să asigure condiții corespunzătoare de lucru, să informeze prestatorul cu privire la utilizarea aparatelor și să respecte confidențialitatea datelor acestuia.

Pentru prestator, respectarea înțelegerii cu beneficiarul, protejarea informațiilor la care are acces și folosirea corespunzătoare a echipamentelor fac parte din obligațiile prevăzute de lege.