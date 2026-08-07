Protest inedit în SUA: Activiștii se urcă în copaci vechi de două secole pentru a opri zidul lui Trump de la granița cu Mexicul

Mobilizarea s-a intensificat săptămâna trecută în localitatea Lochiel, din izolata vale San Rafael, în sud-estul statului Arizona. FOTO: Profimedia Images

Protestatarii americani organizează o acțiune de tip „ocupare a copacilor” într-un mic orășel din Arizona pentru a împiedica distrugerea unei plantații de plopi bătrâni, în timp ce contractorii federali se grăbesc să construiască două ziduri paralele, fiecare înalt de aproximativ nouă metri, de-a lungul frontierei cu statul Sonora din Mexic, potrivit The Guardian.

Mobilizarea s-a intensificat săptămâna trecută în localitatea Lochiel, din izolata vale San Rafael, în sud-estul statului Arizona. Pe 27 iulie, contractorii companiei Fisher Sand and Gravel au doborât cu excavatoarele trei dintre cei mai mari plopi.

Acum, grupul încearcă să protejeze un plop impunător. Estimat la peste 200 de ani vechime, acesta este ultimul dintre arborii bătrâni de mari dimensiuni aflați chiar pe linia frontierei, pe care unii localnici îi numesc „bunicile”.

Între timp, grupul a ajuns să numere câteva zeci de persoane, multe dintre ele campând pe un teren privat, cu acordul proprietarului. Protestatarii îi oferă sprijin și hrană unei persoane care se schimbă prin rotație și rămâne permanent pe o platformă amplasată sus, în copac.

Manifestația s-a desfășurat pașnic. O persoană a fost arestată de biroul șerifului local în ziua în care au fost doborâți copacii, însă a fost eliberată în aceeași zi, fără să fie pusă sub acuzare.

La protest participă activiști de mediu care cer agenției Customs and Border Protection (CBP), din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), să cruțe plopii. Kate Scott, una dintre coordonatoarele acțiunii de tip „tree sit” și fondatoarea Madrean Archipelago Wildlife Center, precum și Erick Meza, reprezentant al Sierra Club, și-au petrecut numeroase zile în zonă în ultimele luni.

„Copacul a devenit un simbol”, a spus Meza, atât al importanței ecologice a regiunii și al frumuseții care încă mai există, cât și al „nivelului de violență și distrugere care a avut loc la frontieră”.

„Ea este Statuia noastră a Libertății”, a spus Scott despre ultimul copac rămas.

Valea, odinioară idilică și locul unde au fost filmate scene din pelicula Oklahoma, este o pajiște aflată la altitudine mare, care adăpostește urși și porci-spinoși, iar lanțurile muntoase de pe cele două laturi reprezintă două dintre cele mai importante coridoare transfrontaliere pentru fauna sălbatică din regiune. La începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, frontiera era marcată aici doar de bariere joase pentru vehicule și sârmă ghimpată, pe care animalele le puteau traversa cu ușurință.

Acum este planificată construirea unui sistem dublu de ziduri pe întreaga porțiune, iar lucrările au început anul trecut. Deja au fost ridicați câțiva kilometri de zid în vale, iar contractorii folosesc explozibili în munți și forează puțuri pentru a produce cimentul necesar fundației barierei.

Protestul atrage deja atenția la nivel național. Printre cei care și-au exprimat sprijinul se numără și Julia Butterfly Hill, cunoscută pentru faptul că a locuit timp de doi ani într-un sequoia din comitatul Humboldt, California, la sfârșitul anilor 1990, contribuind astfel la salvarea acelui arbore și a altora. Ea a luat legătura cu organizatorii și speră să ajungă în zonă pentru a-i susține.

„Le reamintesc întotdeauna oamenilor că, atunci când vedem astfel de acțiuni directe, înseamnă că toate celelalte mecanisme au eșuat”, a declarat Butterfly Hill. Potrivit acesteia, protestatarii „aduc în atenție” devastările și distrugerile provocate de construirea zidului de la frontieră.

Copacul se află pe traseul unui al doilea zid planificat, care urmează să fie construit la aproximativ 18 metri nord de graniță, în apropierea unui alt zid aflat deja în construcție. Potrivit CBP, sunt în dezvoltare în total 384 de mile de astfel de bariere secundare.

Meza a subliniat că, deși un singur zid de frontieră este deja suficient de distructiv, construirea unui al doilea este și mai dăunătoare și, în plus, inutilă, având în vedere numărul neglijabil de treceri ilegale în această zonă. El avertizează că proiectul amenință și alte arii naturale, inclusiv o oază din deșertul sud-vestic al Arizonei, numită Quitobaquito Springs. Potrivit lui, una dintre cele mai grave consecințe este fragmentarea coridoarelor de migrație a faunei într-una dintre cele mai bogate regiuni din punct de vedere al biodiversității din Statele Unite.

David Hathaway, șeriful comitatului Santa Cruz, care include partea vestică a văii, s-a opus public construirii zidului în această zonă și a afirmat că imigrația ilegală este practic inexistentă în vale.

Plopii sunt o specie esențială în regiunile aride, deoarece pot crește doar în zone unde există apă subterană, cum sunt coridoarele râurilor, a explicat Russ McSpadden, specialist în conservare la Center for Biological Diversity. Aproximativ 90% din pădurile riverane ale statului au dispărut din cauza exploatării sau devierii apelor subterane, dezvoltării urbane și activităților miniere.

Această zonă reprezintă izvoarele râului Santa Cruz, care își are originea în această vale, curge apoi în Mexic, își schimbă direcția și revine spre vest și nord în Arizona.

„Locuri precum Lochiel, cu această pădure de plopi, unde această panglică verde se întinde pe zeci de kilometri din Mexic până în Statele Unite, sunt ultimele fragmente ale unui ecosistem care s-a redus deja dramatic”, a spus McSpadden.

Meza a trimis mai multe scrisori către CBP, solicitând ca agenția și contractorii să evite tăierea copacilor. Într-o scrisoare din 18 iunie, agenția a promis că nu va tăia plopii dacă în ei cuibăresc păsări. Meza a filmat o pasăre care încă își avea cuibul într-unul dintre arbori cu puțin timp înainte ca acesta să fie doborât.