Al doilea mare producător de aur din Africa și-a făcut planul să obțină aproape un miliard de dolari din minerit. În ce îi va investi

2 minute de citit Publicat la 22:59 07 Aug 2026 Modificat la 23:01 07 Aug 2026

O țară africană vrea să-și finanțeze cu 900 de milioane de dolari infrastructura energetică, de apă și de transport. Banii ar urma să fie obținuți prin utilizarea veniturilor din exploatarea aurului. Foto: Getty Images

O țară africană bogată în aur plănuiește să valorifice veniturile din sectorul său minier pentru a obține aproximativ 900 de milioane de dolari destinate proiectelor de infrastructură în energie, apă și transporturi, relatează Business Insider Africa.

Mali, al doilea mare producător de aur din Africa, intenționează să utilizeze banii obținuți în baza noului cadru legislativ minier pentru a combate deficitul de infrastructură din țara fără ieșire la mare, a confirmat ministrul de Finanțe Alousseni Sanou.

Vorbind la televiziunea de stat, după prima reuniune a Fondului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Energetice, de Apă și de Transport, Sanou a precizat că această structură a acumulat 193 de milioane de dolari în perioada ianuarie 2025 - iunie 2026.

De la înființarea sa în 2023, fondul a fost finanțat integral de titularii de licențe miniere, prin contribuții egale cu 1% din cifra de afaceri trimestrială și prin taxe ad valorem stabilite la 1% în primii cinci ani de exploatare a unei mine, urmând să crească apoi la 2%.

Mali ar urma să se împrumute în contul banilor din exploatarea aurului

Ministrul Sanou a precizat că fondul generează cel puțin 50 de miliarde de franci CFA anual, oferind o sursă predictibilă de venituri care ar putea permite contractarea unor împrumuturi de până la 500 de miliarde de franci CFA pentru dezvoltarea infrastructurii.

Francul CFA este o monedă utilizată în prezent de 14 state din Africa Centrală și de Vest, având o valoare paritară fixă legată de euro.

500 de miliarde de franci CFA înseamnă 750.000.000 de euro.

Ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Dembele Madina Sissoko, a spus, la rândul său, că proiectele propuse includ căi ferate, drumuri, nave și investiții asociate companiei aeriene de stat Mali Airlines.

Inițiativa reflectă o tendință mai largă în rândul statelor africane bogate în resurse naturale, care încearcă să direcționeze veniturile din minerit către dezvoltare pe termen lung, în loc să se bazeze exclusiv pe exporturile de materii prime, notează Business Insider.

Ghana, cel mai mare producător de aur de pe continent, a aprobat o destinație similară pentru veniturile din resurse minerale în 2025.

Reformele miniere cresc veniturile statului, dar îi supără pe operatorii străini

Inițiativa din Mali vine după adoptarea Codului minier din 2023, care a majorat redevențele și a extins participațiile statului în proiectele miniere, în demersul de a crește veniturile publice din sectorul profitabil al aurului.

Reformele au afectat mai mulți operatori internaționali, inclusiv compania canadiană Barrick Mining, și au generat dispute privind taxele, participarea statului și plățile restante.

În decembrie, oficialii guvernamentali au declarat că un audit a identificat presupuse restanțe în valoare de 761 de miliarde de franci CFA datorate de companiile miniere

Producția de aur este așteptată să își revină în 2026

Producția industrială de aur în Mali este estimată să crească la 43,2 tone metrice în 2026, de la 42,2 tone în 2025.

Este o creștere de aproximativ 2,4%, potrivit celui mai recent plan al Ministerului Minelor din această țară.

Redresarea estimată vine după un an dificil pentru sector.

Producția a scăzut cu aproape 23% în 2025, de la 54,8 tone în 2024.

S-a întâmplat astfel inclusiv din cauza perturbărilor de la complexul minier Loulo-Gounkoto al companiei Barrick Mining, ca urmare a unui conflict prelungit cu guvernul.

Chiar și în aceste condiții, Mali rămâne unul dintre cei mai importanți producători de aur ai Africii.

Metalul galben reprezintă cea mai mare parte a veniturilor din export ale țării și continuă să fie o sursă majoră de venituri pentru buget.

Între timp, guvernul a înființat în iulie Oficiul Malian pentru Substanțe Prețioase, cu scopul de a reglementa comerțul cu aur provenit din exploatări artizanale și de a consolida supravegherea unui sector în care exporturile nedeclarate sunt încă răspândite.