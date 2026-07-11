Cum trăieşte o familie din Cuba cu 60 de dolari pe lună. "Mă gândesc ce aș putea vinde ca să cumpăr un pachet de spaghete.”

Administrația Trump a înăsprit presiunea asupra Cubei, cerând schimbări politice și economice din partea conducerii de la Havana. FOTO: Hepta

Într-un reportaj realizat la Santiago de Cuba, The New York Times spune povestea lui Adrián Silva Guerra, un electrician în vârstă de 32 de ani, pentru care fiecare oră în care există electricitate înseamnă o nouă șansă de a-și câștiga existența. Publicația descrie cum, într-o noapte de joi, la ora 2:08, când un felinar stradal s-a aprins, bărbatul s-a ridicat imediat și a intrat în atelierul improvizat de acasă, lăsând ușa întredeschisă pentru ca aerul răcoros al nopții să ajungă la fiul său de 7 ani, care dormea pe o saltea din spumă.

Potrivit reportajului, Silva Guerra s-a așezat lângă o grămadă de televizoare defecte, din care recuperează piese de schimb, și a început să repare un aparat. A lucrat doar două ore, până când alimentarea cu energie electrică s-a întrerupt din nou.

„Sunt sclavul curentului electric”, le-a spus el jurnaliștilor americani.

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The New York Times relatează că mama sa a stat la coadă pentru a cumpăra 100 de chifle, pe care urma să le revândă pe străzile orașului pentru ca familia să aibă bani de prânz. Le-a cumpărat cu șapte cenți bucata și le-a vândut cu nouă cenți.

Silva Guerra, mama sa și tatăl său, Luis Silva Aldana, în vârstă de 64 de ani, învățător, reușesc împreună să câștige echivalentul a mai puțin de 60 de dolari pe lună. Din acești bani trebuie să întrețină o familie formată din patru generații, din care mai fac parte soția lui Silva Guerra, Analeidis, cei doi copii ai lor și bunica sa, Zoe.

Cuba trece prin cea mai gravă criză umanitară

Situația lor este o imagine în miniatură a dificultăților cu care se confruntă Cuba, aflată în cea mai gravă criză umanitară de la revoluția care, în urmă cu aproape șapte decenii, a deschis calea regimului comunist.

Administrația Trump a înăsprit presiunea asupra Cubei, cerând schimbări politice și economice din partea conducerii de la Havana. În același timp, represiunea exercitată de guvernul cubanez și eșecul sistemului economic au agravat efectele embargoului comercial impus de Statele Unite de zeci de ani.

De la începutul acestui an, o blocadă americană de facto asupra livrărilor de petrol și un nou val de sancțiuni, adăugate celor deja existente, au paralizat statul cubanez, lăsându-l fără suficient combustibil pentru a menține țara în funcțiune.

Toate acestea l-au împins pe Silva Guerra și familia sa extinsă la limita supraviețuirii: trăiesc din venituri infime, nu își pot asigura hrana necesară și depind de scurtele perioade în care există electricitate, fără să știe când vor avea din nou curent.

Sistemul de bodegas, rețeaua de magazine de stat care odinioară garanta alimente de bază la prețuri foarte mici, a început să se prăbușească deoarece guvernul nu mai are suficienți bani pentru a importa alimente. Astăzi, acest sistem aproape că a dispărut.

Micul dejun al familiei constă adesea în câteva bucăți de pâine albă

Reportajul arată că electricitatea este disponibilă doar aproximativ patru ore pe zi, ceea ce i-a redus drastic veniturile lui Silva Guerra. Deși lucrează cât de repede poate în timpul nopții, atunci când există curent, el nu mai reușește să asigure veniturile necesare familiei.

Micul dejun al familiei constă adesea în câteva bucăți de pâine albă și o băutură instant cu aromă de mango, în locul tradiționalului „chorote”, preparat din făină de porumb prăjită, zahăr și lapte. La masa familiei mănâncă frecvent și vecini sau prieteni care nu au altă sursă de hrană.

Guvernul Mexicului, care a încetat să mai livreze petrol Cubei după ce administrația Trump a amenințat cu impunerea de taxe vamale țărilor care continuau să furnizeze combustibil insulei, trimite acum pachete cu orez, mazăre uscată și sticle cu ulei vegetal destinate copiilor sub 4 ani și persoanelor de peste 65 de ani.

Cei din cartier care au suficientă mâncare împart ceea ce le prisosește – un ciocănel de pui, un kilogram de orez sau o cană de zahăr – cu cei aflați în dificultate, în special cu familiile care au copii.

Într-unul dintre puținele momente în care revine curentul, mama lui Silva Guerra pornește o plită improvizată construită de fiul său și pune la fiert carne de pui. În atelier începe să răsune muzica, iar doi vecini vin imediat cu un DVD player defect.

„Când vine curentul, îmi pot folosi priceperea.”

Condițiile extreme din cauza întreruperilor de curent

Dar bucuria a fost de scurtă durată. După doar 57 de minute, muzica s-a oprit. Nu a avut timp să repare DVD playerul și a mai trecut o zi în care Silva Guerra nu a câștigat niciun ban, relatează jurnaliștii americani.

„Mă chinuie”, spune el. „Când nu este curent, mintea începe să-mi fugă în toate direcțiile. Mă gândesc ce aș putea vinde ca să cumpăr un pachet de spaghete.”

Spune că a început să sufere de migrene din cauza stresului.

În dimineața următoare, cei doi copii ai familiei Silva Guerra au rămas acasă și nu au mers la școală. Familia nu avea bani să le pregătească ceva de mâncare pentru pachet.

„Nu am ce să le dau”, spune Silva Guerra.

După-amiază, repara un televizor. În timp ce îi demonta carcasa din plastic, curentul s-a întrerupt din nou.

Fără bani pentru prânz, Silva Guerra împrumută 80 de cenți de la un vecin pentru a cumpăra orez și pastă de tomate. Ajuns acasă, demontează împreună cu un prieten pătuțul din lemn al fiicei sale de trei ani, pe care îl transformă în combustibil pentru a găti.

„Ori așteptăm să revină curentul”, spune el, în timp ce scoate șipcile din cadrul pătuțului, „ori improvizăm.”

Potrivit reportajului, nici măcar în „perioada specială” din anii 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice, familia nu fusese nevoită să improvizeze în acest fel pentru a-și prepara hrana.