Avertizare de călătorie de la MAE pentru Japonia: Vijelii și ploi torențiale din cauza taifunului Dolphin

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe a informat cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească în Japonia că, în perioada 7 - 12 august, în arhipelagul Okinawa, Insulele Ryukyu, este în vigoare o avertizare meteo de rafale puternice de vânt şi precipitaţii abundente cauzate de taifunul Dolphin, scrie Agerpres.

Astfel, companiile aeriene şi-au anulat zborurile în zonele afectate de taifun. MAE le recomandă cetăţenilor români să fie precauți şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia: +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://tokyo.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.