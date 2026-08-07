Elon Musk a refuzat să lase Ucraina să folosească Starlink pentru atacuri în Rusia. Mihailo Fedorov încearcă să-l convingă "în culise"

Musk a refuzat să furnizeze Ucrainei sisteme Starlink pentru atacuri în Rusia. Sursa foto: Getty Images

Ucraina intenţiona să folosească sateliți Starlink pentru a lovi lansatoarele de rachete rusești, de pe teritoriul inamicului, însă Elon Musk a refuzat să ofere Kievului această capacitate, notează The Atlantic. Denis Shtilerman, cofondator al companiei ucrainene de apărare Fire Point, a declarat că echiparea dronelor cu module Starlink ar permite o angajare mai precisă a țintelor mobile din Rusia: "În loc să tragem cu săgeți, am trage cu arcași".

Sursa amintită precizează că fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, care a ajuns la un acord cu Musk la începutul acestui an pentru a bloca sistemul pentru trupele rusești, continuă să discute cu antreprenorul american pentru a permite Ucrainei să se conecteze la sateliții Starlink peste teritoriul rus recunoscut la nivel internațional.

În ciuda acestor încercări, surse apropiate lui Mihailo Fedorov notează că „în prezent nu există niciun răspuns pozitiv”. Musk insistă asupra necesității unui acord de pace și avertizează asupra riscului de escaladare dacă sunt autorizate atacuri în adâncul Rusiei, au declarat sursele.

În prezent, forțele ucrainene pot ataca ținte rusești folosind sistemul Starlink doar pe teritoriul ucrainean recunoscut oficial, inclusiv Crimeea și teritoriile ocupate.

Şi Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri la Casa Albă din 28 iulie, i-a cerut lui Donald Trump să permită Forțelor Armate Ucrainene să utilizeze Starlink pentru a ghida dronele ucrainene în timpul atacurilor asupra unor ținte din interiorul Rusiei.

Ucrainenii vor să ajungă cu atacurile până în Siberia

Denis Shtilerman, cofondator al companiei ucrainene de apărare Fire Point, a declarat că echiparea dronelor cu module Starlink ar permite o angajare mai precisă a țintelor mobile din Rusia, scrie şi Moscow Times.

„În loc să tragem cu săgeți, am trage cu arcași”, a spus el. În prezent, potrivit lui Shtilerman, comunicațiile prin satelit SpaceX sunt folosite pentru a crea o zonă ucigașă de-a lungul liniei frontului, dar prin implementarea sistemului în Rusia, ar fi posibilă „extinderea zonei ucigașe la 500 km” și, eventual, chiar și ajungerea în Siberia.

În urmă cu două săptămâni, Musk a declarat că Rusia nu-și va retrage trupele din Ucraina și că războiul poate fi oprit doar prin concesii față de Moscova.

În 2022, din cauza temerilor de escaladare nucleară, omul de afaceri american a refuzat, de asemenea, să permită Kievului să folosească Starlink pentru a ataca nave rusești în Crimeea.