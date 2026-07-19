Un inginer de la Google a demisionat din cauza acordului companiei cu Pentagonul pentru AI: "Nu puteam rămâne cu conștiința împăcată"

Pentagonul a confirmat la începutul lunii mai că a semnat acordul cu Google și un grup de alte companii. Sursa foto: Getty

Un inginer Google DeepMind a demisionat din cauza colaborării companiei cu Departamentul Apărării, amplificând reacțiile interne negative față de parteneriatul militar al gigantului tehnologic, scrie Business Insider.

Alex Turner, un cercetător științific care a lucrat mai bine de doi ani în domeniul siguranței inteligenței artificiale la Google DeepMind, a demisionat din funcție în iunie, a declarat acesta pentru sursa citată. Turner a spus că a luat decizia după ce Google a semnat un acord care permite Pentagonului să utilizeze inteligența artificială pentru operațiuni clasificate.

Pentagonul a confirmat la începutul lunii mai că a semnat acordul cu Google și un grup de alte companii, inclusiv Microsoft, Amazon și OpenAI, pentru „utilizare operațională legală”.

„Când Google a semnat acordul, conștiința mea mi-a spus pur și simplu «nu»”, a declarat el pentru Business Insider.

În luna mai, după ce Pentagonul a anunțat acordul cu Google și alte laboratoare, un purtător de cuvânt al Google a declarat: „Rămânem dedicați consensului din sectorul privat și public conform căruia inteligența artificială nu ar trebui utilizată pentru supravegherea în masă internă sau pentru armament autonom fără o supraveghere umană adecvată.”

Acordul Google cu Pentagonul a provocat unele reacții negative în rândul angajaților săi. În aprilie, aproximativ 600 dintre cei aproape 195.000 de angajați ai Google au semnat o petiție prin care solicita companiei să nu încheie niciun acord care să implice muncă clasificată. Un acord clasificat limitează gradul de supraveghere pe care Google îl are asupra modului în care este utilizată inteligența artificială.

Un cercetător DeepMind a declarat pe X că este „rușinat” de acordul Google cu Pentagonul, în timp ce un alt angajat a publicat o scrisoare de demisie internă în luna mai, invocând, de asemenea, relația mai strânsă a Google cu armata americană.

Turner a spus că a început să se gândească să părăsească Google în februarie, când a crezut pentru prima dată că Google va semna acordul cu Pentagonul.

„Cred că aș fi stat încă câteva luni dacă nu ar fi semnat acordul. Când Google a semnat, pur și simplu nu am mai putut lucra. Creierul meu a spus «nu»”, a scris el într-o postare pe blog publicată miercuri. El a declarat pentru Business Insider că nu are încă un alt loc de muncă în plan.

Turner a spus că la începutul acestui an a propus un cadru pentru inteligența artificială militară pe care spera că Google l-ar putea adopta, inclusiv prevederi pentru a asigura controlul uman asupra sistemelor de direcționare prin inteligență artificială.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat pentru Business Insider că firma a fost receptivă la ideile lui Turner.

La începutul anului 2025, Google și-a actualizat principiile inteligenței artificiale pentru a elimina angajamentele conform cărora nu va continua utilizarea inteligenței artificiale pentru arme sau supraveghere în masă. CEO-ul Google DeepMind, Demis Hassabis, a fost coautor al unei postări pe blog în care anunțau schimbările. Decizia a provocat reacții negative din partea unor angajați la acea vreme.

Mesajul intern transmis înainte de a demisiona

Într-un mesaj intern către colegi, trimis înainte de plecare, Turner a spus că există o discrepanță între comentariile lui Hassabis într-o adunare publică a angajaților, conform cărora principiile sale nu s-au schimbat, și decizia de a retrage angajamentele.

„Dacă nu pot avea încredere în această afirmație ușor verificabilă, cum ar trebui să mă bazez pe supravegherea atentă pe care spune că ne protejează?”, a scris Turner în mesaj, care a fost vizualizat de Business Insider.

Turner a spus că a atras atenția directorilor de la Google la începutul acestui an.

El a spus că a luat prânzul cu directorul științific al Google, Jeff Dean, pentru a discuta despre preocupările sale. De asemenea, a contribuit la organizarea unei scrisori a angajaților către Dean, care își arătase public sprijinul pentru Anthropic în timpul disputei sale cu Casa Albă privind utilizarea militară a inteligenței artificiale. Scrisoarea cerea Google să traseze linii roșii în orice acorduri cu Pentagonul, cum ar fi interzicerea companiei Gemini de a pilota arme autonome fără supraveghere umană.

Turner a spus că i-a trimis propunerea pentru cadrul său militar de inteligență artificială lui Hassabis la începutul acestui an și i-a spus să o evalueze de către două persoane de rang înalt care lucrează în domeniul politicilor la Google. După câteva discuții despre următorii pași, Turner a spus că a încetat să mai primească răspunsuri. La scurt timp după aceea, Departamentul Apărării a confirmat că a semnat un acord.

„În acel moment, nu puteam rămâne la Google cu conștiința împăcată, așa că am plecat”, a scris Turner în postarea sa pe blog.

Turner a spus că lucrează independent la o activitate de siguranță și securitate în domeniul inteligenței artificiale în timp ce își stabilește următoarea mișcare.

„Când un angajat părăsește un laborator de inteligență artificială de top, adesea ajunge în brațele altuia”, a scris el. „De obicei, acumulează un bonus uriaș în acest fel. Nu asta am făcut eu: nu am cochetat cu laboratoare concurente.”