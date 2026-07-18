Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii şi furtuni cu grindină. Zonele afectate

<1 minut de citit Publicat la 15:06 18 Iul 2026 Modificat la 15:07 18 Iul 2026

Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii şi furtuni cu grindină. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o avertizare imediată de Cod portocaliu de vijelii, în care se vor semnala furtuni puternice, cu căderi de grindină de dimensiuni mici şi medii. Avertizarea este valabilă pentru judeţele Prahova şi Suceava.

Avertizarea ANM Cod portocaliu de vijelii pentru Prahova şi Suceava este valabilă pentru sâmbătă, în intervalul orar 14.55. - 15.45.

Cod Portocaliu de Vijelii

Ora 14:55 - ora 15:45

Județul Prahova: Valea Doftanei;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 30...40 l/mp, descărcări electrice frecvente.

Ora 14:55 - ora 15:45

Județul Suceava: Mălini, Frasin, Stulpicani, Slatina, Ostra;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 30...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).