Ședință extraordinară la Ministerul Mediului din cauza vremii. Ce le recomandă autoritățile cetățenilor

Ploaie in București. sursa foto: Agerpres

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat duminică o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), constituit la nivelul MMAP, pentru a evalua evoluția fenomenelor meteorologice și hidrologice prognozate în orele următoare și pentru a stabili măsurile necesare protejării populației, notează Agerpres.

„Prioritatea noastră este protejarea oamenilor. Toate instituţiile din coordonarea Ministerului Mediului monitorizează permanent evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice şi sunt în contact permanent cu celelalte autorităţi implicate. În funcţie de evoluţia situaţiei, vom lua imediat toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor şi protejarea comunităţilor”, a declarat Diana Buzoianu.

În cadrul reuniunii, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat avertizările meteorologice aflate în vigoare și a precizat că monitorizarea fenomenelor se face fără întrerupere, inclusiv prin emiterea de avertizări de tip nowcasting, atunci când evoluția vremii o impune. Specialiștii au explicat că fenomenele de instabilitate atmosferică se pot dezvolta rapid, motiv pentru care avertizările sunt actualizate în timp real, pe baza datelor furnizate de rețeaua radar și a observațiilor din teren.

La rândul lor, reprezentanții Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au anunțat că toate cursurile de apă sunt supravegheate permanent și au subliniat că avertizările hidrologice pentru fenomene imediate se actualizează pe baza datelor primite la intervale foarte scurte, în funcție de evoluția precipitațiilor și a debitelor.

În acest moment, atenția este îndreptată în special asupra bazinelor hidrografice din zona de curbură a Carpaților și asupra afluenților Siretului, unde situația ar putea impune emiterea unor noi avertizări.

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a precizat că, la momentul ședinței, nu fuseseră înregistrate depășiri ale cotelor de apărare pe râurile principale. Problemele semnalate au fost generate în principal de scurgerile rapide de pe versanți și de torenți, existând riscul unor efecte locale în zonele montane și submontane. Situația este urmărită în permanență, împreună cu structurile teritoriale.

În urma evaluării comune, autoritățile au concluzionat că situația se află sub supravegherea permanentă a instituțiilor competente, toate structurile implicate fiind pregătite să intervină rapid, dacă evoluția fenomenelor o va cere. Sistemul RO-ALERT funcționează în parametri normali, iar mesajele de avertizare ajung la populație în timp util.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor le recomandă cetățenilor să urmărească avertizările oficiale emise de ANM și INHGA, să respecte indicațiile autorităților și ale personalului Inspectoratului pentru Situații de Urgență și să evite deplasările sau camparea în apropierea râurilor și a torenților în perioadele cu manifestări meteorologice severe. Informații actualizate privind măsurile de protecție sunt disponibile și pe platforma fiipregatit.ro.