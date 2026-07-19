Un oraș întreg s-a îmbolnăvit de la apa de la robinet. 1.500 de oameni au ajuns la spital în Macedonia de Nord

1 minut de citit Publicat la 23:01 19 Iul 2026 Modificat la 23:01 19 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O epidemie a fost declarată duminică într-un oraș din Macedonia de Nord, unde peste 1.500 de locuitori au fost tratați pentru o infecție intestinală, provocată cel mai probabil de contaminarea sistemului de apă potabilă cu apă dintr-un râu, notează Agerpres.

Primii locuitori din Gostivar, un oraș din nord-vestul țării, cu aproape 32.000 de locuitori, situat la circa 50 de kilometri sud-vest de capitala Skopje, au ajuns la medic încă de la începutul săptămânii, cu tulburări gastrointestinale.

În contextul în care temperaturile depășesc 35°C, autoritățile le-au interzis vineri locuitorilor să mai folosească apa din rețeaua municipală. Epidemia a fost declarată oficial duminică, după ce în ultimele 24 de ore fuseseră înregistrate 350 de cazuri noi de intoxicație.

Spitalul din localitate și-a suplimentat personalul, iar aproximativ 50.000 de litri de apă îmbuteliată sunt distribuiți zilnic populației.

Cu toate acestea, autoritățile nu au confirmat încă în mod oficial că epidemia a fost provocată de contaminarea apei din rețeaua orașului.

Poliția anunțase vineri că o anchetă este în desfășurare și că primele indicii sugerează că firma municipală de distribuție a apei ar fi pompat apă dintr-un râu pentru a alimenta rețeaua localității.

„Această activitate a fost întreprinsă, cel mai probabil, pentru a creşte presiunea din reţea din cauza unei penurii”, se arată într-un comunicat difuzat de poliție.

Orașul Gostivar se confruntă în mod frecvent cu lipsa apei în timpul verii.

„Toate instituţiile continuă controalele şi investigaţiile intensive pentru a determina cauzele” epidemiei, a asigurat duminică guvernul de la Skopje, într-un comunicat.