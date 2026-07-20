Viitorii profesori vor învăța să predea șah: vor putea intra direct în sistem, solicitând ora opțională sau catedra de șah

Federația Română de Șah dezvoltă deja de aproximativ 7 ani, împreună cu Ministerul Educației, programul național „Educație prin șah”. Foto: Getty Images

Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara care își doresc să devină profesori vor avea o materie nouă începând cu această toamnă. Federația Română de Șah a lansat, luni, la sediul Agenției Naționale pentru Sport (ANS), disciplina „Didactica predării șahului educațional”. Vicepreședintele ANS a declarat că își dorește ca, în viitor, șahul să devină materie obligatorie pentru clase I-XII, relatează Agerpres.

Până acum, Federația Română de Șah forma învățători care erau deja absolvenți ai unei facultăți. Din toamnă însă, formarea viitorilor profesori se va face direct în timpul facultății. Astfel, după absolvire, noile cadre didactice vor putea intra direct în sistem, solicitând ora opțională sau catedra de șah în instituțiile unde vor alege să profeseze.

„În România, șahul nu este obligatoriu în programa școlară, însă este un participant din ce în ce mai activ prin intermediul orei opționale de șah. Conform studiilor realizate de Federația Română de Șah, acest opțional este ales de părinți în top 3 al celor mai interesante și apreciate materii din programă, fiind devansat doar de matematica distractivă și de limba engleză.

Șahiștii, a treia cea mai mare comunitate sportivă din România

De aceea, Federația Română de Șah dezvoltă deja de aproximativ 7 ani, împreună cu Ministerul Educației, programul național „Educație prin șah”. Acest program urmărește formarea cadrelor didactice și introducerea șahului în școli ca instrument pedagogic”, a spus președintele Federației Române de Șah, Vlad Ardeleanu.

De asemenea, potrivit președintelui Federației Române de Șah, în România sunt 30.000 de sportivi legitimați, o performanță care îi plasează pe șahiști pe podium, imediat după fotbal (cu 160.000 de jucători) și baschet (cu 41.000).

„În acest context, Universitatea de Vest din Timișoara și Federația Română de Șah marchează o nouă etapă a colaborării prin lansarea disciplinei universitare 'Didactica Predării Șahului Educațional' - una dintre primele inițiative de acest tip din învățământul superior românesc, probabil chiar prima.

Disciplina va fi disponibilă din acest an universitar la programele de studiu din cadrul domeniilor Științele Educației și Educație Fizică și Sport, dar și tuturor studenților UVT ca disciplină complementară. Obiectivul este de a le oferi absolvenților competențele necesare pentru a preda acest sport în învățământul preuniversitar”, a adăugat Vlad Ardeleanu.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea, a explicat decizia de a introduce disciplina „Didactica predării șahului educațional” prin faptul că instituția sa a încercat întotdeauna să fie în avangarda sistemului educațional din țară.

„Șahul este sportul minții, dacă îl încadrăm în categoria competițiilor sportive, însă, dincolo de acest aspect, noi, la Universitatea de Vest din Timișoara, vedem în șah ancorele unei educații cu adevărat sănătoase. Când vorbim despre șah, vorbim despre a cugeta, a gândi, a reflecta, a analiza, a lua decizii și a contura o strategie.

Toate aceste procese sunt esențiale pentru copiii noștri într-o lume guvernată de dinamică, de viteză și de o abundență informațională. Întotdeauna am încercat să fim în avangarda sistemului educațional din România. Acum venim cu acest nou proiect ambițios legat de șah. Nu ne propunem să creștem sau să formăm campioni - acesta nu este obiectivul nostru principal și nici apanajul direct al universității.

Avem un club sportiv universitar, avem o secție de șah dedicată și rezultate remarcabile. Însă proiectul de astăzi nu se adresează unei elite restrânse sau unui cerc mic de oameni. Obiectivul nostru este de a genera o mișcare de masă și de a pregăti formatori pentru mediul preuniversitar”, a menționat rectorul.

Programul a fost lansat de Ziua Mondială a Șahului.

„Zona de pedagogie și didactică joacă un rol central în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, astfel că vom implementa aceste discipline legate de șah în cadrul departamentului de pregătire pedagogică.

Viitorii profesori din diverse domenii se vor putea specializa pentru a preda și a ghida copiii din mediul preuniversitar în această disciplină care este deopotrivă sportivă și școlară. Sunt convins că modelul nostru va fi preluat rapid și de alte universități din România, deoarece avem nevoie de o manifestare de masă în ceea ce privește șahul, pentru a asigura acea armonie clasică: o minte sănătoasă într-un corp sănătos”, a mai spus rectorul.

Sportul minții, oficial predat în învățământul superior

La rândul său, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Cosmin Tabără, a declarat că speră ca șahul să devină în viitor o materie obligatorie în sistemul de învățământ preuniversitar din România.

„Mă bucur că exact în această zi specială, în care sărbătorim Ziua Mondială a Șahului, Universitatea de Vest din Timișoara se alătură Federației Române de Șah. Asistăm, practic, la un moment extraordinar prin care șahul - sportul minții - pătrunde oficial în învățământul superior.

Din punctul meu de vedere, sper ca șahul să devină în viitor o materie obligatorie în sistemul nostru de învățământ preuniversitar. Sper ca, în timp, șahul să fie predat la scară largă în școlile românești”, a mai spus Tabără.

La evenimentul de lansare a disciplinei „Didactica predării șahului educațional” au mai participat prorectorul Universității de Vest Timișoara, Octavian Mădălin Bunoiu, consilierul de stat în Administrația Prezidențială, Raluca-Roxana Butnaru, și secretarul general al Federației Internaționale de Șah (FIDE), Lukasz Turlej.