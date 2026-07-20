Putin vede țările baltice și Polonia ca viitoare ținte, avertizează un oficial NATO: „Kremlinul are nevoie de o nouă escaladare”

2 minute de citit Publicat la 14:05 20 Iul 2026 Modificat la 14:11 20 Iul 2026

"Kremlinul, [Vladimir] Putin, are nevoie de o nouă escaladare, de un fel de nouă victorie". Foto: Profimedia Images

Pentru că Rusia nu a reușit să obțină victoria în războiul său împotriva Ucrainei, Kremlinul caută acum o victorie alternativă și consideră regiunea baltică și Polonia drept potențiale ținte, a declarat ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, citat de lrt.lt.

„Pentru că războiul din Ucraina nu se desfășoară așa cum a planificat Rusia, aceștia nu sunt capabili să câștige, iar astăzi exploziile răsună chiar în Rusia, există penurie de combustibil [...] Societatea rusă deja pune sub semnul întrebării regimul Kremlinului de ce se întâmplă acest lucru și unde este victoria promisă”, a declarat Kaunas.

„Kremlinul, Putin, are nevoie de o nouă escaladare, de un fel de nouă victorie, iar regiunea baltică și Polonia sunt cea mai apropiată țintă”, a adăugat el.

Remarcile sale au venit după ce președintele Gitanas Nausėda a confirmat, într-un interviu acordat BNS, rapoartele care circulaseră în mass-media străină cu câteva săptămâni înainte, sugerând că Rusia plănuia provocări în Polonia sau în statele baltice menite să testeze unitatea NATO.

Potrivit președintelui, evaluarea se bazează pe date de informații și se referă la posibile atacuri rusești asupra infrastructurii critice din regiune, care ar putea fi efectuate fie folosind mijloace militare convenționale, fie așa-numite tactici hibride.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a sugerat anterior că Rusia ar putea organiza o operațiune „sub steag fals” care implică drone fabricate în Ucraina.

Între timp, șeful Apărării Lituaniei, generalul Raimundas Vaikšnoras, a declarat că în prezent nu există nicio amenințare vizibilă de agresiune militară convențională rusă împotriva Lituaniei sau a celorlalte state baltice, deși nu pot fi excluse provocările care implică mijloace militare.

„Aș spune că nivelul amenințării convenționale sau orice astfel de risc nu este vizibil astăzi, dar posibilitatea utilizării mijloacelor convenționale pentru a provoca ceva nu poate fi exclusă”, a declarat el reporterilor duminică.

REl a declarat că toți aliații occidentali ai Lituaniei au realizat evaluări similare ale informațiilor și a cerut vigilență continuă, monitorizare atentă a acțiunilor și retoricii Rusiei, eforturi de consolidare a rezilienței societății și investiții mai mari în apărare.

Ca răspuns la potențiala amenințare, Lituania a intensificat recent securitatea în jurul infrastructurii sale critice de transport și energie.

Ministrul Apărării a declarat că protecția a fost consolidată pentru poduri, substații electrice, sisteme de alimentare cu gaze și centre de comunicații, adăugând că, pe lângă consolidarea securității, se elaborează și planuri suplimentare de contingență în avans pentru a răspunde la posibile acțiuni ale Kremlinului.

Potrivit ministerului de interne, protecția fizică a siturilor strategice va fi asigurată de Serviciul Public de Securitate, cu forțele armate disponibile pentru a ajuta, dacă este necesar.

Kaunas a declarat că situația este evaluată continuu pe baza informațiilor, răspunsul fiind coordonat cu aliații NATO.

Ministrul a subliniat că Lituania nu încearcă să provoace Rusia, ci că, în calitate de membru al NATO și al Uniunii Europene, își consolidează apărarea, capacitățile militare și integrarea cu Occidentul.

Discuțiile despre posibile provocări rusești s-au intensificat pe măsură ce Moscova se confruntă cu o presiune tot mai mare pe câmpul de luptă. În ultimele luni, Ucraina a efectuat o serie de atacuri cu drone asupra instalațiilor industriei petroliere rusești.