Ucraina a lansat sute de drone spre capitala Rusiei. Incendiu uriaș la un depozit petrolier din regiunea Moscovei

Incendiu uriaș la un depozit petrolier din regiunea Moscovei. Ucraina a lansat sute de drone spre capitala Rusiei. FOTO: X

Armata ucraineană a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un atac de amploare cu drone asupra regiunii Moscova, și a lovit obiective de infrastructură situate la est de capitala Rusiei, potrivit unor informații apărute pe canale rusești de Telegram, scrie Kyiv Independent.

Fotografiile și înregistrările video publicate pe rețelele sociale de localnici arată un fum negru și dens care s-ar ridica dintr-un depozit de petrol aflat în orașul Noginsk, la aproximativ 50 de kilometri est de Kremlin.

Mai târziu, în cursul dimineții, un incendiu puternic a fost observat și la un centru logistic al Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia. Unitatea este situată la sud de Noginsk, în orașul Elektrostal.

În timp ce regiunea capitalei era atacată, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a susținut că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate spre regiunea Moscova. Potrivit acestuia, 64 dintre aparate au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală.

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Norii uriași de fum puteau fi văzuți deasupra Moscovei, potrivit imaginilor publicate online.

Publicația The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica imediat informațiile și nici afirmațiile făcute de oficialii ruși. Armata ucraineană nu a comentat deocamdată atacul raportat.

Lovitura asupra centrului logistic Wildberries a fost al doilea atac al nopții care a vizat facilități ale marelui retailer online. Un incident similar s-a produs anterior la un centru logistic din orașul Kotovsk, în regiunea rusă Tambov.

Atacul asupra infrastructurii petroliere din regiunea capitalei Rusiei s-a produs la exact o lună după ce forțele ucrainene au lansat cel mai amplu atac de până acum cu drone asupra Moscovei. În timpul operațiunii din 18 iunie a fost lovită rafinăria de petrol din Moscova.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri la mare distanță asupra unor obiective militare, industriale și energetice din interiorul Rusiei. Dronele ucrainene au ajuns în repetate rânduri în Moscova și în alte regiuni aflate la sute de kilometri de granița cu Ucraina. Ca răspuns, Rusia și-a consolidat apărarea antiaeriană în capitală, instalând noi sisteme Panțîr-SMD-E pe acoperișurile unor clădiri civile din Moscova.

Kievul consideră instalațiile petroliere ținte militare legitime, argumentând că acestea furnizează combustibil și venituri necesare Kremlinului pentru continuarea războiului.

Ucraina desfășoară o campanie tot mai eficientă de atacuri în interiorul teritoriului rus împotriva infrastructurii petroliere. Forțele ucrainene au lovit depozite de combustibil și au perturbat producția unor instalații importante, iar în anumite cazuri au determinat oprirea activității acestora pe termen nedeterminat.

Reuters a relatat pe 24 iunie că rafinăria de petrol din Moscova are puține șanse să-și reia producția în acest an, după ce a suferit pagube importante în urma atacurilor recente cu drone ucrainene.

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere au sporit presiunea asupra Kremlinului, agravând criza internă de aprovizionare cu carburanți. Aceasta a dus deja la interdicții asupra exporturilor, scumpiri și limitarea vânzărilor în mai multe regiuni ale Rusiei. Locuitorii din diferite zone continuă să relateze că așteaptă ore întregi la benzinării.