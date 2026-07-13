Ucrainenii au atacat cu drone Moscova și un depozit de petrol din regiunea rusă Stavropol. Incendiu puternic într-o zonă industrială

Ucrainenii au atacat cu drone Moscova și un depozit de petrol din regiunea rusă Stavropol. FOTO:Telegram

Un atac ucrainean în apropierea oraşului rus Stavropol, din sud-vest, a provocat un incendiu într-o zonă industrială, a declarat luni guvernatorul regional. La Moscova, primarul Serghei Sobianin a anunţat că 11 drone care se îndreptau către capitală au fost doborâte în timpul nopţii, scrie Ukrainska Pravda.

„Un atac cu drone inamice în împrejurimile oraşului Stavropol este în curs de respingere. Atacul a declanşat un incendiu în zona industrială a satului Viazniki, din districtul Şpakovski”, a scris pe Telegram guvernatorul Vladimir Vladimirov, precizând că nu au fost semnalate victime până în acest moment.

În noaptea de 9 iulie, în oraşele ruseşti Tver şi Mihailovsk din regiunea Stavropol, dronele au atacat depozite cu produser petroliere. În urma atacurilor, la ambele obiective au izbucnit incendii.

De asemenea, duminică la ora locală 22:20, primarul Moscovei Serghei Sobianin a anunţat că apărarea antiaeriană a intervenit împotriva unor drone care se îndreptau spre capitală. La ora 03:19, el a declarat că au fost doborâte trei drone. Potrivit datelor sale, în total, de la începutul zilei, au fost neutralizate 11 drone care se apropiau de capitala Rusiei.

Într-o nouă actualizare, luni dimineaţa, Sobianin a spus că forţele de apărare aeriană au distrus 50 de drone care se apropiau de Moscova. De asemenea, peste 350 de drone se îndreptau spre regiunea Moscovei încă de duminică seară, a anunţat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit TASS.

În plus, aeroportul moscovit Domodedovo a trecut la operarea zborurilor numai cu aprobare prealabilă, iar la Jukovski au fost introduse restricţii de zbor.

Ucraina şi-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, vizând în special infrastructurile de hidrocarburi pentru a încerca să epuizeze capacitatea Moscovei de a-şi finanţa efortul de război.

La rândul său, Rusia continuă să lovească zilnic Ucraina, la mai bine de patru ani de la începutul celui mai grav conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, conflict care nu a cunoscut până în prezent o soluţie diplomatică.