Polonia îl avertizează pe Vladimir Putin: „Știm ce ai de gând să faci. Nu face asta”. SUA au informații că Rusia plănuiește un atac

1 minut de citit Publicat la 15:31 08 Iul 2026 Modificat la 16:35 08 Iul 2026

Serviciile secrete occidentale au avertizat că liderul la Kremlin, Vladimir Putin, plănuiește acțiuni militare asupra Poloniei și țărilor baltice. Foto: Profimedia Images

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, l-a avertizat miercuri, public, pe Vladimir Putin, să nu încerce să lanseze vreun atac în Europa, informează CNN.

„Indiferent ce o să fie, mesajul pentru Vladimir Putin este acesta: știm ce ai de gând să faci. Nu face asta”, a spus Sikorski.

Oficialul polonez a amintit de acțiunile de război hibrid lansate de Rusia asupra țărilor europene, de mai mulți ani.

„La început, Occidentul nu a recunoscut asta, acum cred că toți suntem de acord asupra acestui aspect. Vorbim de incendieri, asasinate, interfernțe politice, campanii masive de dezinformare și terorism de stat” a spus Radoslaw Sikorski.

Rusia pregătește o „provocare” armată pe teritoriul Poloniei pentru a testa reacția NATO, au avertizat recent Statele Unite.

Infrastructura critică a Poloniei ar putea fi atacată cu rachete și drone, iar soldați ruși ar putea pătrunde pe teritoriul NATO.

Washingtonul a transmis Varșoviei mai multe avertismente privind acest plan, au declarat pentru Onet, publicație poloneză de știri care face parte din rețeaua Global Reporters Network, surse apropiate de Karol Nawrocki, președintele Poloniei.

Scopul provocării ruse ar fi escaladarea tensiunilor și determinarea aliaților occidentali să suspende ajutorul acordat Ucrainei. Aceasta ar putea fi lansată în doar câteva luni.

Surse din domeniul securității din Polonia nu exclud nici posibilitatea unui atac mai convențional, precum o incursiune terestră limitată a unor soldați ruși peste flancul estic al NATO.

De asemenea, pe lângă Polonia, Kremlinul ar putea testa în curând coeziunea și unitatea NATO și pregătește posibile „provocări” inclusiv în țările baltice. „Avem indicii conform cărora Rusia pregătește provocări militare împotriva țărilor baltice sau Poloniei”, au avertizat serviciile secrete letone. „Cu toate acestea, nu va fi vorba de un atac la scară largă”.