Alertă în NATO: Rusia pregătește provocări militare pe Flancul de Est. „Putin plănuiește ceva”. Care sunt țările vizate

Vladimir Putin în Piața Roșie. Foto: Profimedia Images

Kremlinul ar putea testa în curând coeziunea și unitatea NATO și pregătește posibile „provocări” în țările baltice sau Polonia, într-un moment în care forțele Kievului au crescut presiunea pe Rusia în războiul de peste 4 ani din Ucraina, informează The Guardian.

„Avem indicii conform cărora Rusia pregătește provocări militare împotriva țărilor baltice sau Poloniei”, au avertizat serviciile secrete letone. „Cu toate acestea, nu va fi vorba de un atac la scară largă”.

O sursă politică din cadrul NATO a confirmat pentru The Guardian că „avem informații” conform cărora Putin „plănuiește ceva împotriva țărilor baltice”.

Sursa citată a precizat că Vladimir Putin e dispus să testeze sprijinul SUA în cazul celor mai mici membri ai NATO - precum țările baltice Lituania, Letonia și Estonia - într-un moment în care Rusia și armata rusă se află în dificultate în războiul cu Ucraina.

Serviciile secrete letone consideră că rușii, în acest moment, nu sunt capabili să deschidă un al doilea front dar ar putea lansa „atacuri hibride de tipul rachete, drone sau alte acțiuni menite să transmită următorul semnal: nu mai ajutați Ucraina, altfel veți avea și voi probleme”.

Putin pune presiune pe Lukașenko să ajute Rusia la atacurile împotriva NATO

În prezent, armata rusă este blocată în Ucraina, iar președintele rus Vladimir Putin i-a cerut omologului său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, să deschidă un al doilea front împotriva Ucrainei și să ajute la atacuri împotriva NATO. În caz contrar, l-a amenințat că îi oprește sprijinul financiar.

Astfel, în ultima perioadă, Rusia a cerut, în special, să poată folosi teritoriul Belarusului pentru atacuri cu drone asupra Ucrainei și pentru deschiderea unui nou front mai aproape de regiunile vestice ale țării, astfel încât armata ucraineană să fie nevoită să își mute atenția de la apărarea zonelor din est.

În plus, Belarusul ar putea fi folosit în operațiuni împotriva statelor vecine membre NATO, chiar dacă acestea nu ar presupune neapărat confruntări militare directe. Ar putea fi atacuri menite să testeze capacitatea de apărare a alianței sau să slăbească sprijinul pentru Ucraina, cum s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, când aproximativ 20 de drone au fost lansate spre Polonia de pe teritoriul Belarusului.

Ucrainenii lovesc „coloana vertebrală” a Rusiei din Crimeea și au lăsat peninsula fără electricitate și benzină

Campania de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor ruse a provocat o criză de combustibili în Rusia. Producția de benzină a înregistrat astfel o scădere de 25%, comparativ cu cea de anul trecut.

De asemenea, campania intensivă de atacuri cu drone ucrainene asupra peninsulei Crimeea și altor regiuni aflate sub ocupația Moscovei distruge lanțul de aprovizionare al armatei ruse și a declanșat deja o criză de benzină în aceste zone. De asemenea, ministerul rus al Energiei a admis că atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol este cauza principală pentru penuria de benzină din Crimeea și unele zone din sudul Federației Ruse.

Ucrainenii au lovit astfel autostrada R-280 și un pod considerate vitale, care leagă orașul rus Rostov de Crimeea, via orașul ucrainean Mariupol, aflat în prezent sub ocupație rusă, drum care „este, practic, coloana vertebrală a forțelor de ocupație ruse din sud”.

În plus, mare parte din peninsula Crimeea și orașul Sevastopol au rămas fără electricitate, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice. Autoritățile ruse din Crimeea au anunțat instituirea „preventivă” a unor orare cu întreruperile planificate de energie electrică în peninsula Crimeea, inclusiv Sevastopol.