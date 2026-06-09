Ucrainenii sunt pe punctul de a rupe „coloana vertebrală” a Rusiei din Crimeea. Locuitorii pensinsulei au rămas fără hrană și benzină

1 minut de citit Publicat la 13:03 09 Iun 2026 Modificat la 13:05 09 Iun 2026

Camion al armatei ruse atacat de o dronă ucraineană pe o șosea în regiunea Crimeea. Foto: Profimedia Images

Campania intensivă de atacuri cu drone ucrainene asupra peninsulei Crimeea și altor regiuni aflate sub ocupația Msocovei distruge lanțul de aprovizionare al armatei ruse și a declanșat deja o criză de benzină în aceste zone, informează BBC. De asemenea, ministerul rus al Energiei a admis că atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol este cauza principală pentru penuria de benzină din Crimeea și unele zone din sudul Federației Ruse, informează The Moscow Times.

Ucrainenii au lovit astfel autostrada R-280 și un pod considerate vitale, care leagă orașul rus Rostov de Crimeea, via orașul ucrainean Mariupol, aflat în prezent sub ocupație rusă.

Acest drum „este, practic, coloana vertebrală a forțelor de ocupație ruse din sud”, a precizat pentru BBC analistul de politică externă Clément Molin.

De la începutul lunii mai, ucrainenii au efectuat 300 de atacuri cu drone asupra convoaielor, camioanelor și cisternelor rusești care aprovizionează regiunea.

Prețurile la benzină au crescut în Crimeea cu 4,8% de la începutul acestui an, iar litrul de benzină a ajns pe 1 iunie la 67,83 de ruble (circa 0,81 euro).

Zilele trecute, cel mai mare lanț de benzinării din Crimeea anexată a suspendat distribuirea voucherelor pentru benzină, în contextul în care autoritățile locale avertizează că penuria de combustibil din peninsulă va continua cel puțin încă o lună.

Guvernatorul instalat de Moscova în regiune, Sergei Aksyonov, a declarat că remedierea penuriei de combustibil va necesita cel puțin 30 de zile.

Suspendarea voucherelor vine după o serie de măsuri de raționalizare de urgență introduse pentru prima dată pe 22 mai, menite să prevină cumpărăturile de panică. Ulterior, au fost impuse restricții suplimentare, iar vehiculele serviciilor publice și cele ale serviciilor sociale au primit prioritate la alimentare.

De asemenea, locuitorii pensinsulei Crimeea se confruntă în prezent și cu lipsuri alimentare, ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene asupra logisticii și liniilor de aprovizionare ruse, informează Kyiv Independent.