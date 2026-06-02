Cel mai mare lanț de benzinării din Crimeea ocupată suspendă voucherele pentru combustibil, din cauza crizei carburanților

O benzinărie din Ialta, Crimeea. Sursa foto: Getty Images

Cel mai mare lanț de benzinării din Crimeea anexată a suspendat distribuirea voucherelor pentru benzină, în contextul în care autoritățile locale avertizează că penuria de combustibil din peninsulă va continua cel puțin încă o lună, relatează The Moscow Times. Guvernatorul instalat de Moscova în regiune, Sergei Aksyonov, a declarat că remedierea penuriei de combustibil va necesita cel puțin 30 de zile.

TES, care operează 115 benzinării în Crimeea, a anunțat pe site-ul său, luni, că „serviciul de achiziție a voucherelor nu este disponibil în acest moment“.

Suspendarea vine după o serie de măsuri de raționalizare de urgență introduse pentru prima dată pe 22 mai, menite să prevină cumpărăturile de panică. Ulterior, au fost impuse restricții suplimentare, iar vehiculele serviciilor publice și cele ale serviciilor sociale au primit prioritate la alimentare.

Potrivit sursei citate, şoferii obișnuiți care doresc să cumpere benzină AI-92 sunt limitați la maximum 20 de litri per vehicul, iar umplerea canistrelor a fost interzisă complet pentru a preveni stocarea excesivă.

„Dificultățile actuale sunt legate de necesitatea de a consolida măsurile de securitate și de a optimiza rutele logistice“, a scris Mikhail Razvozhayev, guvernatorul Sevastopolului instalat de Kremlin, într-o postare pe Telegram.

Mikhail Razvozhayev a declarat că alocările zilnice de combustibil din benzinăriile din orașul-port se epuizează în câteva ore. Atât el, cât și guvernatorul Crimeei, Sergei Aksyonov, au afirmat că rezolvarea penuriei de combustibil va dura cel puțin 30 de zile.

Criza localizată de energie are loc pe fondul unei campanii susținute de atacuri cu drone ucrainene care vizează infrastructura petrolieră rusă.

Atacurile armatei Ucrainei asupra rafinăriilor au oprit sau redus producția unor instalații care reprezintă aproximativ un sfert din capacitatea totală de rafinare a țării și peste 30% din producția de benzină, conform Reuters.

Kremlinul a declarat luni că „toate nivelurile guvernamentale“ lucrează pentru a rezolva penuria de combustibil din Crimeea. La finalul lunii mai, instituția a susținut că nu există „riscuri“ de penurie la nivel național, în timp ce Ministerul Energiei din Rusia a dat asigurări că piața internă a benzinei rămâne „stabilă și sub control“.

O interdicție totală privind exporturile de benzină rămâne în vigoare în întreaga Rusia până pe 31 iulie.