O nouă conducere a Institutului Cultural Român, numită de Senat: Corina Încrosnatu, în funcţia de președinte. Cine sunt vicepreşedinţii

2 minute de citit Publicat la 21:04 02 Iun 2026 Modificat la 21:21 02 Iun 2026

Corina Raluca Încrosnatu, numită de Senatul României preşedintele Institutului Cultural Român (ICR), azi, 2 iunie 2026. Sursa foto: Agerpres

Senatul a numit marți, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român, fiind votați Corina Încrosnatu ca președinte, Adriana Gae și Attila Weinberger – vicepreședinți și 14 membri pentru Consiliul de conducere al instituției, potrivit Agerpres. Votul secret a fost prin buletine de vot.

Anterior ședinței de plen, Comisiile de politică externă și de cultură ale Senatului i-au audiat pe candidații propuși de grupurile parlamentare sau uniunile de creatori.

Pentru funcția de președinte al ICR, Corina Încrosnatu, propusă de grupul PSD, a primit în plenul Senatului 81 de voturi „pentru“ și 34 „împotrivă“, Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR – 18 voturi „pentru“ și 97 „împotrivă“, Adrian Dupu, din partea Asociației ASTRA și Asociației Euro-26 – 15 voturi „pentru“ și 100 „împotrivă“ și Liviu Jicman, fost președinte ICR, din partea uniunilor de creație – un vot „pentru“ și 114 „împotrivă“.

Pentru cele două posturi de vicepreședinte, plenul i-a numit pe Adriana Gae, propusă de grupul parlamentar AUR, care a obținut 73 voturi „pentru“ și 43 „împotrivă“ și pe Attila Weinberger, propus de grupul UDMR, cu 89 voturi „pentru“ și 27 „împotrivă“.

Ceilalți candidați pentru funcția de vicepreședinte au obținut: Honorius Circa, propus de Asociația Euro-26, niciun vot „pentru“ și 116 „împotrivă“, Mihai Firică, din partea Uniunii Scriitorilor din România, două voturi „pentru“ și 114 'împotrivă“ și Daniela Nane - Uniunea Realizatorilor de Film din România - 35 voturi 'pentru“ și 81 „împotrivă“.

Cei șapte membri propuși de grupurile parlamentare pentru Consiliul de conducere al ICR și numiți de plen sunt:

Iulian Badea – propus de grupul parlamentar PSD;

Dumitru Goldbach – propus de grupul parlamentar PACE - Întâi România;

Zsolt Karacsony – din partea grupului parlamentar al UDMR;

George Amarie-Mihalașcu – propus de grupul parlamentar PNL;

Ioana-Alina Șerban – propusă de grupul parlamentar PSD;

Radu Vancu – propus de grupul parlamentar USR;

Nicolae Voiculeț – din partea grupului parlamentar AUR.

Din partea uniunilor de creație, au fost numiți pentru Consiliul de conducere al ICR:

Benoni Ioan-Carmăzan – propus de Uniunea Realizatorilor de Film din România;

Aurelia Corbeanu – din partea Uniunii Teatrale din România;

Laurențiu Damian – din partea Uniunii Cineaștilor din România;

Dan Dediu – din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România;

Petru Lucaci – din partea Uniunii Artiștilor Plastici din România;

Daniela Nane – Uniunea Realizatorilor de Film din România;

Ileana Tureanu – din partea Uniunii Arhitecților din România.

Conform Legii 356/2003, Institutul Cultural Român este organizat și funcționează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar.

Conducerea operativă a institutului este asigurată de un președinte, cu rang de ministru, ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de secretar de stat, numiți și revocați în/din funcție de plenul Senatului, cu votul majorității senatorilor prezenți, la propunerea Biroului permanent.

Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de patru ani, cu posibilitatea reînnoirii.