UE acordă sprijin umanitar de urgență de 2 milioane de euro pentru Columbia, după cutremurul puternic de 7,4

Uniunea Europeană va acorda un sprijin umanitar de urgenţă în valoare de 2 milioane de euro comunităţilor din Columbia afectate de cutremurul puternic de 7,4 care a lovit țara, a anunţat, miercuri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Agerpres.

„Pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă, UE oferă sprijin Columbiei oriunde este posibil. Punem la dispoziție 2 milioane de euro pentru a sprijini comunitățile din zonele cele mai afectate. În urma activării de către Columbia a Mecanismului de protecție civilă, depunem eforturi pentru a adapta ajutorul la nevoile de pe teren”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

As search and rescue operations continue, the EU is supporting Colombia wherever possible.



We are making €2 million available to support communities in the most affected areas.



Following Colombia’s activation of the Civil Protection Mechanism, we are working to match aid to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2026

Cel puţin 250 de persoane şi-au pierdut viaţa în puternicul seism înregistrat luni în vestul Columbiei, potrivit celui mai recent bilanţ. Seismul, cu o magnitudine de 7,4 conform serviciilor geologice din Statele Unite şi Columbia, s-a produs luni dimineaţă, la o adâncime de circa 100 de kilometri.

Cutremurul s-a resimţit şi în statele vecine Ecuador, Panama şi Venezuela. Pe 24 iunie, un dublu seism cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5 s-a soldat cu peste 6.000 de morţi în Venezuela, cauzând pagube materiale masive.

O femeie din Columbia a fost scoasă în viață după 30 de ore de sub dărâmăturile clădirii în care se afla. Echipele de salvatori au trebuit să înainteze „şapte sau opt metri” printre dărâmături pentru a o elibera pe femeie, într-o operațiune care a durat 16 ore.