UE acordă sprijin umanitar de urgență de 2 milioane de euro pentru Columbia, după cutremurul puternic de 7,4

Uniunea Europeană va acorda un sprijin umanitar de urgenţă în valoare de 2 milioane de euro comunităţilor din Columbia afectate de cutremurul puternic de 7,4 care a lovit țara, a anunţat, miercuri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Agerpres.
„Pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă, UE oferă sprijin Columbiei oriunde este posibil. Punem la dispoziție 2 milioane de euro pentru a sprijini comunitățile din zonele cele mai afectate. În urma activării de către Columbia a Mecanismului de protecție civilă, depunem eforturi pentru a adapta ajutorul la nevoile de pe teren”, a scris Ursula von der Leyen pe X.
As search and rescue operations continue, the EU is supporting Colombia wherever possible.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2026
We are making €2 million available to support communities in the most affected areas.
Following Colombia’s activation of the Civil Protection Mechanism, we are working to match aid to…
Cel puţin 250 de persoane şi-au pierdut viaţa în puternicul seism înregistrat luni în vestul Columbiei, potrivit celui mai recent bilanţ. Seismul, cu o magnitudine de 7,4 conform serviciilor geologice din Statele Unite şi Columbia, s-a produs luni dimineaţă, la o adâncime de circa 100 de kilometri.
Cutremurul s-a resimţit şi în statele vecine Ecuador, Panama şi Venezuela. Pe 24 iunie, un dublu seism cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5 s-a soldat cu peste 6.000 de morţi în Venezuela, cauzând pagube materiale masive.
O femeie din Columbia a fost scoasă în viață după 30 de ore de sub dărâmăturile clădirii în care se afla. Echipele de salvatori au trebuit să înainteze „şapte sau opt metri” printre dărâmături pentru a o elibera pe femeie, într-o operațiune care a durat 16 ore.