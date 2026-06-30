Furie și frustrare în Venezuela. Numărul morților crește la 1.700. Oamenii acuză că misiunile de salvare au început târziu

Furie și frustrare în Venezuela. Numărul morților crește la 1.700. Oamenii acuză că misiunile de salvare au început târziu. FOTO: Profimedia Images

Numărul morților după cutremurele din Venezuela a ajuns la 1.700. Echipe de salvare intervin cu excavatoare și buldozere ca sa ridice plăcile de beton prăbușite, în speranța să găsească supraviețuitorii. Familiile care își caută febril rudele pe sub dărâmături acuză că misiunea dee salvare a început foarte târziu, scrie BBC.

Președinta interimară Delcy Rodríguez a numit cutremurele „cea mai brutală catastrofă naturală” din istoria Venezuelei.

Stând lângă clădirea prăbușită, Miguel Oscar Nunez își ține respirația, ghemuit alături de alte familii care aveau persoane dragi în clădire. Singurul copil al lui Miguel - Angel, în vârstă de 34 de ani - locuia în clădire.

Trec momente de așteptare, dar salvatorii nu aud nimic. Tăcerea se termină și munca se reia.

„Fiul meu, ca alte sute de persoane, este prins sub dărâmături. Dar avem nevoie urgentă de mai mult sprijin din partea autorităților pentru a-i scoate. E posibil ca cutremurul să nu-l fi ucis, dar vă puteți imagina dacă ar fi ucis din cauza neglijenței autorităților”, spune Miguel Oscar, cu furia citindu-i-se pe față.

Și familia lui Kevin Montilla locuia în acea clădire. El era plecat la serviciu, dar soția sa, Luzmary, și fiica sa, Jhoerliyzmar, în vârstă de 16 ani, erau acasă când a avut loc cutremurul.

„Operațiunea de salvare a început foarte târziu și a fost lentă. Inițial, doar locuitorii comunității au venit să ajute. Poliția a venit doar să verifice, dar nu a ajutat. Reacția guvernului a fost frustrantă și neputincioasă”, spune bărbatul în vârstă de 34 de ani.

Familiile spun că au fost irosite zile prețioase înainte de începerea acestui efort de salvare.

„Nu mi-am pierdut speranța, dar mă simt devastat. Legea naturii este ca un tată să moară înaintea fiului său. Imaginează-ți că fiul tău moare subit”, spune Miguel.

Machado acuză puterea că i-a blocat întoarcerea

Lidera opoziţiei venezuelene şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a acuzat luni puterea că o împiedică să se întoarcă în ţara sa, lovită de două cutremure puternice care au făcut peste 1.700 de morţi, notează AFP.



Machado, aflată în exil din decembrie, după fuga sa spectaculoasă pentru a primi Premiul Nobel la Oslo, a publicat un videoclip în care indică faptul că doreşte să se întoarcă în ţară pentru a fi alături de venezueleni "în aceste ore sfâşietoare".



Guvernul a închis "spaţiul aerian comercial al Venezuelei pentru a-mi împiedica intrarea", iar apoi "au fost nevoiţi să revină asupra acestei decizii, dar i-au ameninţat pe cei care vor să îmi faciliteze întoarcerea", a dat ea asigurări.



Aeroportul internaţional Maiquetia, care deserveşte Caracasul, a fost închis din cauza pagubelor suferite în timpul cutremurelor. Cu toate acestea, a fost redeschis parţial pentru a primi zboruri umanitare, iar aeroporturile din Valencia (centru) şi Maracaibo (vest) funcţionează pentru zboruri comerciale internaţionale.



Cutremurele au avut loc la aproape şase luni după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană. Vicepreşedinta sa, Delcy Rodriguez, asigură în prezent preşedinţia interimară a Venezuelei şi guvernează sub presiunea Washingtonului.



Opoziţia condusă de Machado revendică victoria candidatului său, Edmundo Gonzalez Urrutia, la alegerile prezidenţiale din 2024, în care Nicolas Maduro a fost declarat câştigător în ciuda denunţurilor de fraudă.



Machado şi-a exprimat în mai, din Panama, "determinarea" de a negocia o tranziţie democratică cu guvernul interimar aflat la conducerea Venezuelei. Cu toate acestea, administraţia lui Delcy Rodriguez nu a răspuns la apelul său.



Potrivit multor experţi, preşedintele american Donald Trump nu vede cu ochi buni întoarcerea doamnei Machado.



O altă reprezentantă a opoziţiei, Dinorah Figuera, a fost preferată în locul ei de către Statele Unite pentru a discuta despre o "tranziţie democratică" cu preşedintele Parlamentului, Jorge Rodriguez. După discuţiile de la Caracas, fiind primită şi de însărcinatul cu afaceri american John Barrett, ea s-a deplasat la Miami "pentru a evalua tot ce va urma".