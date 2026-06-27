Disperare și furie în Venezuela: 1.430 de morți, 69.000 de dispăruți și civili care sapă cu mâinile goale după supraviețuitori

Scenă surprinsă după cele doua cutremure majore, în Caracas, Venezuela, 24 iunie 2026. Sursa foto: Getty Images

Tensiunile au izbucnit sâmbătă în statul venezuelean La Guaira, unde salvatorii și civilii caută supraviețuitori printre dărâmături, în timp ce numărul victimelor continuă să crească dramatic, scrie AFP.

Guvernul venezuelean a anunțat sâmbătă dimineață că numărul morților a ajuns la 1.430, iar familiile au raportat cel puțin 68.900 de dispăruți – la trei zile după cele două cutremure succesive de magnitudine 7,2 și 7,5 care au devastat țara.

Venezuelenii care își caută apropiații și vecinii sapă cu lopeți, utilaje grele, frânghii și mâinile goale prin grămezile de beton prăbușit din La Guaira, unul dintre cele mai grav afectate state.

Cei mai mulți dintre ei sunt civili care au luat căutarea în propriile mâini, frustrați de răspunsul insuficient al guvernului – soldații, pompierii, polițiștii și cadetele militare s-au dovedit vădit nepregătiți să facă față tragediei. Frustrarea a fost amplificată și de eforturile statului de a proiecta imaginea unui răspuns guvernamental robust.

„Acolo e o grămadă de cadavre de ieri noapte. Bebeluși nou-născuți. Uitați ce oră e și tot nu au venit să-i ridice. La ora 20:00 mai erau oameni în viață acolo jos, și nu s-au ostenit să-i salveze. Am localizat mai multe cadavre și nu ne-au ajutat nici să le recuperăm”, a declarat Mileidy Romero, una dintre persoanele care căutau printre dărâmăturile din orașul de coastă Caraballeada. „Ce mai așteaptă?”

Agențiile umanitare consideră că primele 48-72 de ore sunt cruciale pentru găsirea supraviețuitorilor, deși intervalul poate fi extins dacă aceștia au acces la apă și hrană. La aproape 72 de ore de la cutremur, tot mai multe echipe internaționale de salvare se alăturau eforturilor.

Președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat sâmbătă la televiziunea de stat că peste 14.000 de militari și polițiști patrulează zona, al cărei acces e acum blocat și necesită permise speciale pentru intrare. Noi echipe de salvare trimise de guverne din întreaga lume au sosit sâmbătă în Venezuela.

Aeroportul Internațional Simón Bolívar, care deservește capitala Caracas, a fost grav avariat în urma cutremurelor. O pistă era operațională sâmbătă, în timp ce echipe americane lucrau la repararea acestei artere vitale, a declarat Jeremy Lewin, un înalt oficial al Departamentului de Stat responsabil cu asistența externă.

Familii îndurerate așteaptă vești

În statul La Guaira, la nord de Caracas, Nazareth Jiménez plângea vineri pe umărul unui apropiat, privind cum vecinii foloseau ciocane și unelte electrice pentru a tăia plăci de beton dintr-o clădire transformată într-un munte de moloz. Frământată de neliniște, aștepta să afle dacă frații, nepoții și prietenii ei vor ieși în viață.

„Doamne, cum o să-i scoatem de acolo?”, murmura Jiménez.

„Facem un apel la ajutor către guvern și către țările din întreaga lume”, a spus ea, cerând utilaje capabile să miște structurile prăbușite. „Mai sunt oameni în viață acolo înăuntru”.

Forțele guvernamentale distribuiau hrană și apă supraviețuitorilor din La Guaira, iar Rodríguez a spus că guvernul său desfășoară un răspuns complet în aceste „ore critice pentru salvarea oamenilor în viață”.

Dezastrul reprezintă o provocare uriașă pentru Rodríguez, fosta vicepreședintă care a preluat puterea în ianuarie după capturarea și înlăturarea fostului președinte Nicolás Maduro de către Statele Unite. Venezuela se confruntă de peste un deceniu cu haos economic, iar mulți oameni contestă legitimitatea mișcării politice pe care o reprezintă Rodríguez.

Numărul morților era de așteptat să crească, iar oamenii raportau zeci de mii de dispăruți pe baze de date digitale independente – cifre care includeau probabil persoane fără semnal de telefon, iar unele raportări pot fi duplicate. Numărul răniților depășea 3.300 la prânzul zilei de vineri, iar autoritățile au anunțat că au salvat 243 de persoane.

Echipe de căutare și ajutor umanitar din Mexic, SUA, Brazilia, El Salvador, Franța și alte țări continuau să sosească sâmbătă dimineață pentru a susține eforturile de salvare. Lewin a spus că armata americană va ajuta la coordonarea zborurilor pentru transportul echipelor de căutare și salvare, al spitalelor mobile și al proviziilor.

Două echipe de câte 80 de persoane erau deja la lucru, iar o navă de transport a Marinei SUA era ancorată în largul coastelor Venezuelei, gata să primească supraviețuitori evacuați aerian care necesitau îngrijiri medicale. „E o cursă contra cronometru”, a spus Lewin.

„Oameni sunt prinși sub dărâmături, iar prioritatea este să ajungem la ei cât mai repede cu echipele de căutare și salvare, cu medicii și cu ceilalți specialiști pentru a salva vieți”, a declarat el.

Milioane de oameni în suferință

Organizația Internațională pentru Migrație a estimat că până la 6,76 milioane de oameni ar putea fi afectați, dintre care aproximativ două milioane în Caracas. Experții spun că distrugerile au fost amplificate de succesiunea rapidă a celor două cutremure superficiale.

Loyce Pace, directorul regional al Crucii Roșii Internaționale pentru Americi, a spus că „oamenii încă se tem să reintre în ceea ce le-au fost casele”. Mulți continuau să doarmă pe stradă.

Omar Reyes a spus că aproximativ 20 de membri ai familiei sale au murit.

„Am rămas singur pe lumea asta”, a spus Reyes, mergând prin dărâmăturile sub care doi dintre copiii lui erau îngropați.

În orașul Maiquetía, oamenii stăteau la coadă în fața magazinelor și farmaciilor care îi serveau unul câte unul prin uși închise. La un moment dat, o femeie din mulțime s-a aruncat la pământ pentru a proteja cu trupul ei un pachet de scutece, disperată să nu-l piardă.

Traficul și mulțimile de motocicliști perturbau uneori eforturile de salvare. Soldații mexicani și voluntarii cereau în repetate rânduri liniște pentru a încerca să audă semne de viață de sub dărâmături, dar motocicliștii – civili și în uniformă – continuau să claxoneze și să accelereze motoarele, spre exasperarea echipelor de intervenție.

Unii oameni au început să ia din magazine bunuri de bază – hârtie igienică și alimente – în Catia La Mar, în apropierea aeroportului principal. Alții s-au înghesuit în jurul unei camionete civile care distribuia pâine și apă, până când a intervenit un soldat. Parcarea unei farmacii s-a transformat într-un adăpost improvizat, cu prelate, hamace și corturi.

La câțiva kilometri distanță, Yuleidy Cadenas, 28 de ani, stătea pe trotuarul din fața unei clădiri de locuințe sociale prăbușite, sperând că fiul, mama și fratele ei vor fi scoși în viață. Fugise desculță dintr-o altă clădire în timp ce aceasta se prăbușea miercuri și descoperise că blocul cu 12 etaje al mamei sale se făcuse țăndări.

„M-am urcat pe dărâmături și le-am spus să strige înapoi, și nimeni nu a răspuns – nici fratele meu, nici fiul meu, nici mama”, a declarat Cadenas.