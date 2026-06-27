Înainte și după. Imagini din satelit. Cum arată acum zonele devastate într-un minut de cutremurele din Venezuela

1 minut de citit Publicat la 14:32 27 Iun 2026 Modificat la 14:32 27 Iun 2026

Amploarea tragediei din Venezuela, după cele două cutremure puternice care au lovit țara miercuri seară, se vede din satelit, arată imagini surprinse de sateliții companiei Vantor.

Zonele Playa Puerto Viejo, Playa Grande și zonele industriale adiacente sunt complet devastate, iar sute de oameni sunt blocați sub clădirile prăbușite.

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Cronologia tragediei din Venezuela

Miercuri

La ora locală 18:04, un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a lovit nordul Venezuelei.

După 39 de secunde, un al doilea cutremur cu magnitudinea de 7,5 s-a produs la 28 km sud-est de Yumare, un oraș din statul Yaracuy. Acesta a fost cel mai puternic care a lovit țara din 1900 încoace.

Joi

În jurul orei 00:50, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, raportează cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți. Ea spune că acest bilanț nu include situația din statul cel mai afectat de cutremure, La Guaira.

În timp ce salvatorii și armata se mobilizează pentru misiunile de salvare, organizații din întreaga lume se grăbesc să ofere ajutor Venezuelei. SUA promite să ajute cu 150 de milioane de dolari.

Vineri

Până dimineața, echipe de sprijin din țări precum Mexic, El Salvador, Elveția și Spania aterizează în Venezuela, fiind așteptat personal din mai multe țări și organizații.

În jurul orei locale 08:30, Rodriguez spune că numărul morților a crescut la 589 de persoane, iar numărul răniților este de 2.980. Ea adaugă că statul La Guaira, grav afectat, va fi „militarizat”.

Numărul morților se actualizează din nou în jurul orei 13:30, după ce parlamentarul venezuelean Jorge Rodríguez a declarat că cel puțin 920 de persoane au fost ucise și cel puțin 3.360 rănite.

Sâmbătă

Căutarea supraviețuitorilor continuă, Rodríguez spune că are încredere că echipele îi vor găsi pe supraviețuitori printre dărâmături.