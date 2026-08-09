O dronă de luptă s-a prăbușit în localitatea Crocmaz din Republica Moldova. Pompierii și geniștii, la fața locului după explozie

<1 minut de citit Publicat la 16:16 09 Aug 2026 Modificat la 16:16 09 Aug 2026

sursa: captură video Facebook / Vasile Mereuță

O dronă de luptă a căzut în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. În urma incidentului a izbucnit un incendiu de vegetație, provocat de o explozie puternică produsă în zonă, notează TV8 Moldova.

Potrivit unui comunicat emis de Poliție, toate forțele specializate s-au deplasat la fața locului pentru a stabili circumstanțele și cauza exploziei, precum și pentru a lichida incendiul. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă.

Autoritățile au confirmat că nu au existat victime. Potrivit Poliției, „nicio persoanǎ nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului”.

Poliția a precizat că verificările continuă.

„Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la locul incidentului și ne vor oferi mai multe detalii în urma expertizei vizuale și, ulterior, a celei de specialitate”, mai spun oficialii Poliției Republicii Moldova.