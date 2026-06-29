Națiunile Unite se pregătesc pentru o catastrofă în Venezuela: "Pregătim 10.000 de saci mortuari. Vine un val tropical după seisme"

2 minute de citit Publicat la 20:31 29 Iun 2026 Modificat la 20:31 29 Iun 2026

Intervenție a salvatorilor în orașul Caraballeda, statul venezuelean La Guaira, duminică, 28 iunie 2026. Foto: Getty Images

Organizația Națiunilor Unite se pregătește pentru scenariul catastrofal, cu 10.000 de morți după cele două cutremure care au lovit Venezuela săptămâna trecută, relatează Sky News.

Numărul estimat al morților a fost evocat, luni, de coordonatorul umanitar al ONU pentru Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

Ultimul bilanț oficial indică 1.450 de victime decedate, dar Del Tindaro spune că numărul persoanelor ucise "va continua, inevitabil, să crească".

"ONU pornește de la presupunerea că va avea nevoie de 10.000 de saci mortuari în Venezuela. Sper, cu adevărat, că numărul va fi mai mic de atât", a adăugat acest oficial.

Potrivit acestuia, guvernul venezuelean conduce operațiunea umanitară la scară largă din țară.

Cel puțin 2.500 de clădiri au fost afectate de dezastru, majoritatea prăbușindu-se din cauza mișcărilor tectonice.

Oficialul ONU a mai avertizat că este așteptat "un val tropical" peste Venezuela, care va aduce ploi abundente în următoarele ore, ceea ce ar putea implica noi dificultăți pentru cei strămutați din cauza seismelor.

Venezuelenii acuză guvernul de nepăsare și incompetență

Tensiunile au izbucnit la finele săptămânii trecute în statul venezuelean La Guaira, unde salvatorii și civilii caută supraviețuitori printre dărâmături, în timp ce numărul victimelor continuă să crească dramatic, a relatat AFP.

Guvernul de la Caracas comunicase, sâmbătă dimineață, că numărul morților a ajuns la 1.430, în timp ce familiile victimelor au raportat cel puțin 68.900 de dispăruți, la trei zile după cele două cutremure succesive de magnitudine 7,2 și 7,5 care au devastat țara.

Venezuelenii care își caută apropiații și vecinii sapă cu lopeți și utilaje grele și se ajută de frânghii și de mâini pentru a răzbi prin grămezile de moloz.

La Guaira este unul dintre cele mai grav afectate state, notează AFP.

Cei mai mulți dintre ei sunt civili care au luat operațiunile de căutare și salvare în propriile mâini, frustrați de răspunsul considerat insuficient al guvernului.

14.000 de militari și polițiști patrulează zonele calamitate

În contextul în care soldații, pompierii și polițiștii mobilizați la căutări s-au dovedit nepregătiți, frustrarea populației fost amplificată și de eforturile guvernului de a proiecta imaginea unui răspuns robust la catastrofă.

"Acolo e o grămadă de cadavre, de ieri noapte. Bebeluși nou-născuți. Uitați ce oră e și tot nu au venit să-i ridice. La ora 20:00 mai erau oameni în viață acolo jos, și nu s-au ostenit să-i salveze. Am localizat mai multe cadavre și nu ne-au ajutat nici să le recuperăm", a declarat Mileidy Romero, una dintre voluntarele care căutau printre dărâmăturile din orașul de coastă Caraballeda.

Agențiile umanitare consideră că primele 48-72 de ore sunt cruciale pentru găsirea supraviețuitorilor, deși intervalul poate fi extins dacă aceștia au acces la apă și hrană.

Delcy Rodríguez, șefa interimară a statului, a declarat că peste 14.000 de militari și polițiști patrulează zonele calamitate, unde în prezent se intră doar cu acces special.