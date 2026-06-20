Rusia rămâne fără benzină, după ce ucrainenii au bombardat rafinăriile. Șoferii ruși, nevoiți să folosească benzină Euro-3

În plus, deficitul de benzină din Rusia e parțial compensat prin importuri din Belarus. Foto: Profimedia Images

Producția de benzină din Rusia a înregistrat o scădere de 25%, comparativ cu anul trecut, ca urmare a închiderii sau avarierii principalelor rafinării din Rusia Centrală, ca urmare a campaniei de atacuri cu drone ale Ucrainei, informează Reuters, preluată de The Moscow Times.

Astfel, conform calculelor Reuters, producția de benzină în martie 2026 acesta a fost de 120.000 de tone pe zi, în aprilie producția a scăzut la aproximativ 110.000 de tone, iar în mai - la 100.000 de tone pe zi.

Nivelul consumului de benzină pe piața internă în timpul verii este de cel puțin 110.000 de tone pe zi, spun experții din industrie. În prima jumătate a lunii iunie, producția a fost menținută în jurul nivelului din mai, dar închiderea a doi mari producători de benzină în ultima săptămână – Rafinăria din Moscova și TANECO din Tatarstan – au „scos” practic de pe piață în jur de 15.000 de tone pe zi.

Producția a ajuns astfel în iunie la 85.000 de tone pe zi, cu 25.000 de tone (23%) sub nivelul normal al consumului.

Restul rafinăriilor, care dispun de o rezervă de capacitate de producție de benzină, vor putea compensa această lipsă de producție cu aproximativ 5.000 de tone pe zi.

În plus, deficitul de benzină e parțial compensat din Belarus. Rusia ar putea immporta 100.000 - 150.000 de tone de benzină pe lună din această țară.

O altă modalitate de a obține resurse suplimentare de benzină pentru consumul intern ar putea fi reducerea standardelor de calitate la clasa Euro-3.

Un volum suplimentar de componente poate fi implicat în producție datorită permisiunii de utilizare a monometilaninei (MMA), un aditiv care crește octanul și care a fost interzis în ultimii 10 ani pentru Euro-5.