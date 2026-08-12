FT: JD Vance l-a convins pe Zelenski să nu mai atace cu drone portul din care vine țițeiul kazah în România

Ucraina suspendă atacurile cu drone asupra petrolierelor din portul rusesc Novorossiisk / sursă foto: Hepta

Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, în urma unei solicitări în acest sens din partea vicepreşedintelui SUA, JD Vance, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni, notează Agerpres.

Kievul a acceptat, aşadar, să nu atace anumite petroliere care nu sunt deținute de Rusia și nici terminalul CPC, prin care țițeiul kazah ajunge inclusiv în România, după ce atacurile asupra unor nave, luna trecută, au dus la oprirea operațiunilor de încărcare.

Potrivit publicaţiei, solicitarea de luna trecută a survenit pe fondul preocupării SUA că Ucraina destabilizează pieţele petroliere şi afectează companiile americane prin atacarea petrolierelor care transportă ţiţei din Kazahstan către un terminal al Caspian Pipeline Consortium (CPC) din respectivul port.

Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele non-ruseşti, cu condiţia ca acestea din urmă să nu fie vizate de sancţiuni ucrainene şi să nu transporte petrol sau mărfuri ruseşti, a adăugat ziarul.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi biroul lui Vance nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta, iar Reuters notează că nu a putut verifica imediat informaţia.

Kievul ţinteşte infrastructura energetică a Rusiei

Forţele ucrainene şi-au intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti şi a altor obiective, într-un efort despre care Kievul afirmă că vizează să priveze Rusia de resursele necesare finanţării armatei sale.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au dus la reducerea cu până la o cincime a volumului de petrol încărcat prin terminalul CPC în luna iulie, potrivit a patru surse informate, în contextul în care războiul dintre Rusia şi Ucraina afectează vânzările Kazahstanului şi ale marilor companii petroliere occidentale.

Kazahstanul, care depinde de ruta CPC pentru exporturile de ţiţei, a înregistrat o scădere de 14% a producţiei de petrol în iulie faţă de iunie, au precizat sursele. Chevron şi Exxon Mobil se numără printre marile companii petroliere occidentale care îşi desfăşoară activitatea în această ţară.

Un oficial american a confirmat pentru publicaţie că administraţia a avertizat Ucraina să înceteze atacurile asupra navelor non-ruseşti din Marea Neagră.