Circulaţia pe DN1 a fost închisă, la Nistorești, din cauza viiturilor. Furtunile au făcut prăpăd în Breaza şi Comarnic

Furtunile violente care au lovit luni după-amiază Valea Prahovei au provocat haos în mai multe localități, unde viiturile au inundat gospodării și au acoperit drumurile cu noroi, bolovani și copaci rupți. O viitură puternică a inundat zona Comarnic, dar şi regiuni din Breaza, iar pe DN1, în dreptul localității Nistorești, circulația a fost blocată după ce torenții au adus pe carosabil aluviuni și resturi de pe versanți, potrivit șoferilor din trafic. Echipele de intervenție ale DSU nu au mai putut ajunge în zonele afectate, după ce au rămas blocate pe DN1, fiind nevoite să înceapă operațiunile chiar din locul în care se aflau.

”În urma fenomenelor meteorologice manifestate prin averse însemnate cantitativ, pompierii prahoveni intervin pe DN1, în orașul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfășura în condiții de siguranță. O parte dintre forțele de intervenție care acționează în zonă se deplasau către Bușteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de duminică după-amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situației create de noile precipitații abundente.”, se arată într-un comunicat al DSU

Noile imagini dramatice de pe Valea Prahovei vin în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru astăzi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabile până la ora 22:00.

Ploaia torențială din această după-amiază a afectat și orașul Comarnic, unde apele scurse de pe versanți au ajuns pe DN1, inundând parțial carosabilul. Circulația s-a desfășurat cu dificultate, șoferii fiind nevoiți să reducă viteza din cauza apei acumulate pe șosea. Deși traficul a fost îngreunat temporar, autoritățile au monitorizat permanent situația și au intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

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Pe DN1, în dreptul localității Nistorești, circulația a fost blocată după ce șuvoaiele au inundat carosabilul, iar șoferii au ales să nu își continue drumul prin apele învolburate.

Pentru remedierea situației din teren și sprijinirea comunităților din orașul Bușteni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție