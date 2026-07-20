Antena 3 CNN Actualitate Locale Circulaţia pe DN1 a fost închisă, la Nistorești, din cauza viiturilor. Furtunile au făcut prăpăd în Breaza şi Comarnic

Circulaţia pe DN1 a fost închisă, la Nistorești, din cauza viiturilor. Furtunile au făcut prăpăd în Breaza şi Comarnic

A.E.D.
3 minute de citit Publicat la 16:02 20 Iul 2026 Modificat la 16:10 20 Iul 2026
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colaj 3 poze despre circulatia pe DN1 inchisa, dupa viituri si alte inundatii
Circulaţia pe DN1, la Nistorești, a fost închisă din cauza viiturilor. Furtunile au făcut prăpăd la Breaza şi Comarnic. Sursa colaj foto: ISU Prahova
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Etichete: DN1 circulaţie închisă şoferi masini gospodarii

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