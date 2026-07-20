ANM a emis Cod portocaliu de furtuni și vijelii pentru București, Ilfov și alte zone din țară. Capitala e și sub Cod galben de caniculă

Nori de furtună roz deasupra Bucureștiului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare meteo Cod portocaliu de furtuni pentru București, Ilfov și mai multe județe din țară, precum și mai multe avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică și caniculă, valabile până marți. Meteorologii avertizează asupra unor episoade de vreme severă, cu ploi torențiale, vijelii, grindină și cantități însemnate de apă, în timp ce în sudul țării disconfortul termic rămâne ridicat.

În intervalul luni, ora 12:00 – 22:00, este în vigoare un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru București, Ilfov, cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali.

Sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70 – 90 km/h, grindină de medii și, posibil, mari dimensiuni, cu diametre de 2 – 5 cm. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 – 50 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 60 – 70 l/mp.

Tot luni, între orele 10:00 și 22:00, un Cod galben de vreme instabilă este valabil în zone din Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali. În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 – 70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni, de 1 – 3 cm. Cantitățile de apă pot depăși local 40 – 50 l/mp.

Furtuni și în noaptea de luni spre marți

Instabilitatea atmosferică se va menține și în noaptea de luni spre marți. Astfel, în intervalul 20 iulie, ora 22:00 – 21 iulie, ora 10:00, un nou Cod galben este în vigoare pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50 – 70 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 15 – 20 l/mp și, izolat, de peste 30 l/mp.

Marți, între orele 10:00 și 22:00, un alt Cod galben de vreme severă va afecta județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50 – 70 km/h, izolat de peste 80 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20 – 30 l/mp și, izolat, vor depăși 40 – 50 l/mp.

Cod Galben de caniculă: Temperaturi maxime de 35 de grade la umbră

Pe lângă avertizările de vreme severă, ANM a emis și un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabil până marți, 21 iulie, la ora 10:00, pentru județele Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt și Dolj, precum și pentru municipiul București.

În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge 34 – 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 19 și 20 de grade.

Meteorologii precizează că și marți, 21 iulie, disconfortul termic se va menține ridicat în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei, unde indicele temperatură-umezeală va rămâne în jurul valorii de 80 de unități.