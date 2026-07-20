S-a surpat drumul la Piața Obor din București. E șanț în asfalt, iar strada se închide pentru reparații: Ce căi de acces mai au șoferii

2 minute de citit Publicat la 16:34 20 Iul 2026 Modificat la 16:34 20 Iul 2026

S-a surpat asfaltul pe Strada Ziduri Moși de la Piața Obor din București, 20 iulie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Brigada Rutieră a anunțat luni instituirea unor restricții temporare de circulație pe Strada Ziduri Moși, în zona Piața Obor, după ce drumul s-a surpat iar în asfalt, lângă bordură, a apărut un șanț.

Potrivit autorităților, restricțiile intră în vigoare începând de astăzi, de la ora 19:30, și vor fi menținute până la remedierea deficiențelor.

Traficul rutier va fi restricționat pe sensul de mers dinspre Strada Chiristigiilor către Șoseaua Colentina, pentru a permite desfășurarea lucrărilor necesare.

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Pe perioada restricțiilor, șoferii vor putea efectua virajul la stânga de pe Strada Ziduri Moși către Strada Chiristigiilor, au precizat reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, deplasarea în zona Piața Obor și să aleagă rute alternative pentru a evita aglomerația.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită, să păstreze distanța de siguranță între vehicule, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită și indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, cât vor dura lucrările de remediere a surpării, restricțiile urmând să fie ridicate după finalizarea intervenției.

Alte drumuri de acces pentru șoferi către Piața Obor

Restricția este doar pe sensul Str. Chiristigiilor → Șos. Colentina, astfel că accesul la Piața Obor rămâne posibil din mai multe direcții:

Din Șoseaua Colentina , către piață, dacă vii dinspre Doamna Ghica sau Fundeni.

, către piață, dacă vii dinspre Doamna Ghica sau Fundeni. Din Calea Moșilor , pe la intersecția cu Șoseaua Mihai Bravu, accesând zona Obor dinspre vest.

, pe la intersecția cu Șoseaua Mihai Bravu, accesând zona Obor dinspre vest. Din Șoseaua Mihai Bravu , prin străzile adiacente care duc spre piață și spre parcarea subterană.

, prin străzile adiacente care duc spre piață și spre parcarea subterană. Din Strada Chiristigiilor, dacă destinația este piața, deoarece pe durata restricțiilor este permis virajul la stânga către Strada Chiristigiilor, ceea ce menține accesul în zonă din această direcție.

Piața Obor nu este izolată, însă șoferii care veneau dinspre Chiristigiilor și mergeau înainte spre Colentina vor trebui să aleagă rute ocolitoare până la finalizarea lucrărilor.