România și Bulgaria sunt codașele UE la atragerea fondurilor din PNRR. Bucureștiul a încasat doar 61% din miliardele alocate

România riscă pierderea altor miliarde de euro din fonduri europene / Foto: Getty Images

România și Bulgaria se află sub o presiune uriașă pentru a finaliza reformele asumate prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR), înainte de expirarea termenelor-limită stabilite de Uniunea Europeană. Potrivit unei analize SeeNews, cele două state se numără printre codașele UE în privința atragerii fondurilor din PNRR, iar Bucureștiul riscă să piardă miliarde de euro dacă nu îndeplinește la timp reformele restante.

Toate reformele și investițiile din cadrul PNRR trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august, în timp ce cererile finale de plată trebuie depuse până la sfârșitul lunii septembrie.

În cazul României și Bulgariei, presiunea este mare, deoarece ambele țări au rămas în urmă în ceea ce privește implementarea măsurilor pentru îndeplinirea jaloanelor, afectate de instabilitatea politică din ultimii ani și de reformele lente, care au pus ambele țări în pericol de a nu primi integral fondurile.

În stadiul actual, datele Comisiei UE au arătat că România a primit aproximativ 61% din alocarea totală, sau 13 miliarde de euro, în timp ce Bulgaria a asigurat aproximativ 53% din alocarea totală. Cifrele sunt semnificativ mai mari în cazul Croației și Sloveniei, fiind asigurate 73%, respectiv 83% din alocarea totală.

România se numără printre cei mai mari beneficiari ai PNRR, cu o alocare revizuită de 21,4 miliarde de euro, care include 13,57 miliarde de euro în granturi și 7,84 miliarde de euro în împrumuturi. Planul de redresare al țării a fost inițial în valoare de 28,5 miliarde de euro, inclusiv capitolul REPowerEU, dar Bucureștiul a renegociat componenta de împrumut cu Comisia Europeană în toamna anului 2025, după ce a concluzionat că o serie de investiții planificate nu puteau fi finalizate înainte de termenul limită din august 2026.

Pe 7 iulie, prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, a declarat că guvernul va solicita parlamentului să convoace sesiuni extraordinare în timpul vacanței de vară din a doua jumătate a lunii iulie pentru a adopta legile necesare pentru deblocarea fondurilor PNRR rămase. El a avertizat că neadoptarea a șase reforme cheie ar putea pune în pericol peste 4,5 miliarde de euro din granturile UE. Reformele includ legislația privind salarizarea unitară, funcția publică, conflictele de interese, stimulentele pentru administrarea fiscală, actualizările Codului de Urbanism și decarbonizarea. Până în prezent, România a primit patru tranșe de plată din PNRR.

Prima cerere de plată, depusă în mai 2022, a fost aprobată fără corecții, deblocând aproximativ 2,6 miliarde de euro pentru a sprijini reforme, inclusiv guvernanța infrastructurii rutiere, digitalizarea administrației fiscale și legislația care consolidează securitatea rețelelor 5G.

A doua cerere de plată, depusă în decembrie 2022, a marcat primul regres. Deși Comisia a emis o evaluare generală pozitivă, România a primit cu 53,4 milioane de euro mai puțin decât a fost solicitat, după ce două etape au fost considerate incomplete.

A treia cerere de plată s-a dovedit a fi cea mai dificilă, deoarece Bruxelles-ul a suspendat inițial aproximativ 869 de milioane de euro din cauza întârzierilor reformelor privind guvernanța întreprinderilor de stat, numirile de manageri la companiile energetice și pensiile speciale. După modificări legislative și negocieri suplimentare, guvernul a reușit să recupereze aproximativ 350 de milioane de euro, dar aproximativ 459 de milioane de euro au fost în cele din urmă pierdute deoarece reformele au fost fie întârziate, fie considerate insuficiente.

A patra și cea mai recentă cerere de plată, depusă în decembrie 2025, a fost aprobată în mai puțin de cinci luni fără corecții financiare sau suspendări, rezultând o plată netă de aproximativ 2,25 miliarde în iunie și a acoperit 38 de etape și 24 de ținte în domenii precum decarbonizarea, guvernarea digitală, reforma fiscală, pensiile, asistența medicală și anticorupția.

România utilizează finanțarea PNRR pentru a finanța investiții esențiale în transporturi, inclusiv secțiuni ale autostrăzii A7, care va conecta Bucureștiul de nord-estul României, și autostrada A1 Sibiu-Pitești, o rută importantă care leagă țara de Europa de Vest. De asemenea, a finanțat proiecte de energie regenerabilă, modernizări ale rețelei electrice și programe de eficiență energetică în cadrul capitolului REPowerEU, care sprijină tranziția verde și limitează dependența UE de combustibilii fosili ruși prin reducerea risipei de energie și producerea de energie curată.

Programul sprijină, de asemenea, proiecte de digitalizare a administrației publice prin intermediul cloud-ului guvernamental și al reformelor administrației fiscale și finanțează construcția și modernizarea spitalelor și școlilor publice.