Parlamentarii ar putea fi convocați în sesiune extraordinară în iulie. Bolojan: “Vor putea vota online legile din PNRR”

Ilie Bolojan: "Mai avem încă 5 proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare". Foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu la TVR 1, că în a doua jumătate a lunii iulie parlamentarii ar putea să fie convocați în sesiune extraordinară pentru a vota cinci proiecte de legi necesare pentru ca România să obțină 3,5 miliarde de euro din PNRR:

“România cu siguranță nu avea nevoie de acest provizorat de astăzi. În afară de crizele pe care le avem la nivel intern, precum criza bugetară, avem probleme legate de prețul energiei, sustenabilitatea economiei românești, avem probleme externe. Am avut în această perioadă Războiul din Golf, care a generat creșterea prețurilor la combustibil destul de mult. De atunci s-au încercat diferite soluții. Aceste soluții nu au avut o finalitate pentru că nu au estimat corect șansele de a trece, nu au generat o susținere. Astăzi suntem într-o situație în care lucrurile nu sunt încheiate. Știu cât de dificil este să administrezi un guvern care nu are puteri depline, în condițiile în care ai niște urgențe majore, care înseamnă absorbția fondurilor din PNRR până la sfârșitul lunii august. Avem peste 15.000 de contracte, lucrăm cu aproape toate primăriile din România. Avem de încasat bani europeni. Încasarea acestora înseamnă reforme și este vital ca aceste reforme să le putem trece prin Parlament.

Astăzi parlamentarii au votat trei dintre proiectele de legi ce țin de aceste jaloane, ceea ce înseamnă o sumă de 2,7 miliarde de euro pe care România îi va încasa. Mai avem încă 5 proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare. Am luat legătura astăzi cu președinții de partide pentru a gândi o formulă de convocare a unei sesiuni extraordinare, în așa fel încât să discutăm aceste cinci proiecte de legi care depășesc 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România”.

Ilie Bolojan a mai precizat că parlamentarii vor putea vota online proeictele de legi în cazul sesiunii extraordinare:

“Nu putem emite ordonanțe. Un guvern interimar nu are această abilitare. Parlamentul este în vacanță, dar, având în vedere problemele României, țara asta merită un efort din partea parlamentarilor, cu atât mai mult cu cât, pe perioada unei sesiuni excepționale, atât senatorii, cât și deputații au posibilitatea votului în format online.

Aceste legi, care sunt legi de tip reformă, cum este Codul urbanismului, legea salarizării unitare, aspecte care reglementează conflictul de interese, cele care reglementează cariera funcționarilor, sunt câteva legi importante pe care le-am finalizat. Două dintre ele sunt în proces de consultare cu reprezentanții Comisiei Europene. Estimarea mea este că, la finalul săptămânii, vom avea acordul Comisiei pe aceste două proiecte de lege, să le putem trimite grupurilor parlamentare să le studieze, în așa fel încât, în a doua jumătate a lunii iulie, să avem o sesiune extraordinară, să putem depune cele cinci proiecte de legi care să găsească un consens și o susținere transpolitică, astfel încât România să nu piardă aceste finanțări”.