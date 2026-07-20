AP: Președintele FIFA, Gianni Infantino, a parcurs 95.403 kilometri și a zburat 115 ore în timpul Cupei Mondiale 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a zburat foarte mult pe parcursul Cupei Mondiale 2026, cea mai amplă ediție a turneului. El a străbătut America de Nord pentru meciuri, întâlniri și alte apariții în timpul competiției, care a avut loc în trei țări, 16 orașe și patru fusuri orare diferite. Associated Press a analizat jurnalele de zbor ale unui avion privat de afaceri folosit de Infantino în ultimii ani, împreună cu imaginile postate pe Instagram de FIFA și de însuși șeful forului de conducere al fotbalului mondial, pentru a afla câte ore a petrecut zburând, dar și câți kilometri a parcurs pe durata turneului.

Analiza arată că, până la finala dintre Spania și Argentina, el zburase suficient de mult pentru a înconjura planeta de aproape 2 ori și jumătate.

Accesul la un avion Gulfstream G650 din flota guvernului qatarez a făcut posibilă călătoria lui Infantino. Aeronava este operată de Qatar Airways, sponsor al Cupei Mondiale.

De la un zbor din 9 iunie de la Los Angeles la Mexico City înainte de meciul de deschidere al turneului, aeronava a efectuat în medie mai mult de un zbor pe zi și, în mai multe zile, a efectuat mai mult de trei, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.

Pe lângă participarea la meciuri, Infantino a inclus opriri la New York pentru un interviu la Fox & Friends și la Miami pentru un summit FIFA la care au participat reprezentanți ai celor 211 asociații membre ale organizației. De asemenea, a zburat la Doha pentru a participa la înmormântarea fostului emir al Qatarului înainte de a se întoarce în SUA la timp pentru semifinalele Cupei Mondiale 2026.

FIFA nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la programul și aranjamentele de călătorie ale lui Infantino.

Infantino a supravegheat turneul, care a inclus un număr record de 104 meciuri desfășurate în Statele Unite, Canada și Mexic, cea mai mare amprentă geografică din istoria Cupei Mondiale.

La câte meciuri a mers Infantino

Infantino a participat la 44 de meciuri la Cupa Mondială 2026, potrivit analizei AP. El a reușit să asiste chiar și la câte două meciuri în unele zile.

Una dintre cele două zile de meci pe care le-a ratat a fost petrecută la Miami, cu ocazia Summitului FIFA. FlightAware a arătat că avionul Gulfstream era programat inițial să zboare din New Jersey către Miami la timp pentru meciul de sâmbătă pentru locul trei dintre Anglia și Franța, dar nu a decolat niciodată. Potrivit Administrației Federale a Aviației, furtunile au provocat sâmbătă întârzieri ale zborurilor pe aeroporturile din zona orașului New York.

Pe câte stadioane a fost

Infantino a văzut cel puțin un meci pe toate cele 16 stadioane ale Cupei Mondiale. Hard Rock Stadium din Miami, unde a participat la cinci meciuri, este locul pe care l-a vizitat cel mai des.

În câte zile a participat la două meciuri

Președintele FIFA a participat, timp de 13 zile, la câte două meciuri în aceeași zi, adesea pe stadioane situate la sute de kilometri distanță.

Pe câte aeroporturi a ajuns Infantino

Gulfstream a folosit, în principal, aeroporturile internaționale ale orașelor gazdă în timpul turneului, dar uneori s-a bazat pe aeroporturi mai mici de aviație generală și de afaceri, inclusiv Aeroportul Executiv al Comitatului Fulton din Atlanta și Aeroportul Executiv Opa Locka din Miami. În total, aeronava a aterizat pe 21 de stadioane.

De câte ori a traversat granițele

Numărul de traversări ale frontierelor internaționale efectuate de avion în America de Nord, până la semifinale, este de 23.

Câte ore de zbor a atins aeronava

Timpul de zbor acumulat de Gulfstream în timpul turneului, fără a include zborurile de repoziționare și cele 29 de ore de călătorie pentru înmormântarea din Qatar, este echivalentul a aproape cinci zile întregi în aer, mai exact 115 ore de zbor.

Cel mai lung zbor

Excluzând călătoria spre Qatar, cel mai lung zbor a durat 344 de minute (5 ore și 44 de minute) și a fost de la Miami la Seattle, unde Infantino a participat la meciul Belgia-Egipt din 15 iunie. Durata zborului este egală cu cea a trei meciuri complete ale Cupei Mondiale, de la începerea meciului până la fluierul final.

Cel mai scurt zbor

Cel mai scurt zbor, excluzând zborurile de repoziționare, a durat 28 de minute, de la Seattle la Vancouver pe 6 iulie. Infantino a participat la meciul SUA-Belgia de la Seattle în acea zi, înainte de a urmări meciul dintre Elveția și Columbia, la Vancouver, a doua zi.

Distanța totală parcursă de aeronavă

Distanța parcursă de avion în timpul turneului, excluzând călătoria spre Qatar și înapoi pentru înmormântare, conform analizei AP, a atins 95.403 kilometri. Cifrele sunt peste zborurile dus-întors între New York și Singapore, Los Angeles și Doha, Qatar, și Londra și orașul australian Perth, toate la un loc.

Cea mai mare distanță parcursă într-o zi

Cei mai mulți kilometri parcurși într-o singură zi s-au înregistrat pe 26 iunie, zbor care a început cu o călătorie de dimineață de la Miami la Dallas. De acolo, avionul a mers la Seattle, unde Infantino a participat la meciul Egipt-Iran. La final, aeronava a decolat din Seattle târziu în acea noapte și a aterizat a doua zi dimineață la Miami. Infantino a urmărit meciul dintre Columbia și Portugalia acolo, parcurgând un număr total de 9.289 de kilometri.