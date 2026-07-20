Imaginile virale de la Cupa Mondială 2026 cu fratele mai mic al lui Yamal

1 minut de citit Publicat la 13:00 20 Iul 2026 Modificat la 13:14 20 Iul 2026

Keyne Yamal, fratele de 3 ani al lui Lamine Yamal. Foto: Profimedia Images

Keyne Yamal, fratele mai mic, în vârstă de 3 ani și jumătate, al jucătorului Lamine Yamal este noua „stea” a Spaniei, după ce imaginile, din timpul celebrării câștigării Cupei Mondiale 2026, după finala câștigată cu 1-0 în fața Argentinei lui Messi, au devenit virale pe rețelele sociale.

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Spania este și campioana europeană en titre. Golul victoriei cu Argentina a fost marcat de Ferran Torres (106). Spania a obţinut astfel al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.

Keyne Yamal The World Champion. pic.twitter.com/XRyB7fZIfJ — Keyne Saeb (@Keynesaeb) July 20, 2026

Imaginile cu Keyne, în timp ce privea din tribună meciurile Spaniei de la Cupa Mondială, au devenit deja binecunoscute fanilor fotbalului.

La finala Spania-Argentina, Keyne Yamal a fost prezent pe terenul stadionului New York New Jersey, unde a fost invitat să dea inclusiv o lovitură simbolică de începere a partidei.

Fratele mai mic al lui Yamal a mai fost fotografiat și filmat în timp ce bătea palma sau saluta mai mulți oficiali aflați pe teren.

Lamine Yamal’s brother Keyne just does not stop ? pic.twitter.com/n3hLtLAnvZ — LiveScore (@livescore) July 20, 2026

După ce Spania a câștigat trofeul Cupei Mondiale FIFA, Keyne Yamal a apărut inclusiv într-o imagine devenit rapid virală, în care stă lângă fratele său mai mare și ține cupa într-o mâna și o minge de fotbal în cealaltă.