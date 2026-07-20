Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Imaginile virale de la Cupa Mondială 2026 cu fratele mai mic al lui Yamal

Imaginile virale de la Cupa Mondială 2026 cu fratele mai mic al lui Yamal

M.L.
1 minut de citit Publicat la 13:00 20 Iul 2026 Modificat la 13:14 20 Iul 2026
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Keyne Yamal
Keyne Yamal, fratele de 3 ani al lui Lamine Yamal. Foto: Profimedia Images

Keyne Yamal, fratele mai mic, în vârstă de 3 ani și jumătate, al jucătorului Lamine Yamal este noua „stea” a  Spaniei, după ce imaginile, din timpul celebrării câștigării Cupei Mondiale 2026, după finala câștigată cu 1-0 în fața Argentinei lui Messi, au devenit virale pe rețelele sociale.

Imaginile virale de la Cupa Mondială 2026 cu fratele mai mic al lui Yamal 1086202
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Spania este și campioana europeană en titre. Golul victoriei cu Argentina a fost marcat de Ferran Torres (106). Spania a obţinut astfel al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.

Imaginile cu Keyne, în timp ce privea din tribună meciurile Spaniei de la Cupa Mondială, au devenit deja binecunoscute fanilor fotbalului.

La finala Spania-Argentina, Keyne Yamal a fost prezent pe terenul stadionului New York New Jersey, unde a fost invitat să dea inclusiv o lovitură simbolică de începere a partidei.

Fratele mai mic al lui Yamal a mai fost fotografiat și filmat în timp ce bătea palma sau saluta mai mulți oficiali aflați pe teren.

După ce Spania a câștigat trofeul Cupei Mondiale FIFA, Keyne Yamal a apărut inclusiv într-o imagine devenit rapid virală, în care stă lângă fratele său mai mare și ține cupa într-o mâna și o minge de fotbal în cealaltă.

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Etichete: Lamine Yamal Spania fotbal cupa mondiala 2026

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